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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 13:33
· ООН · Январь · Казахстан · Совбез ООН
Казахстан впервые в истории стал председателем Совбеза ООН

Казахстан впервые в истории стал председателем Совбеза ООН (5 новостей)

«В 2018 году впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций»

С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в сообщении сообщается на сайте казахского МИДа.

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН. Председатель выступает с заявлениями от имени Совета по согласованию с членами СБ, а также перед прессой по итогам обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту того или иного документа.

2 января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь. Также запланированы брифинги о программе работы Совета для государств-членов ООН, не входящих в СБ, прессы и НПО. По инициативе Казахстана впервые в Совбезе состоится официальная церемония установки флагов Кот-д’Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи в честь их избрания в качестве новых непостоянных членов Совета на последующие два года.

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На 18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему “Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия” под председательством Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

19 января состоятся министерские дебаты СБ ООН на тему “Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития”. Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.

25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему “Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины”.

Обновлено в 13:13 В 2018 году впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Обновлено в 13:33 "С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Казахстан впервые в истории стал председателем Совбеза ООН»
Фото Казахстан впервые в истории стал председателем Совбеза ООН
Фото Казахстан впервые стал председателем Совбеза ООН
Фото Казахстан впервые председательствует в Совбезе ООН
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Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 10:33 С 1 января по 31 января 2018 года Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
MIGnews MIGnews  ·  01.01.18, 11:52 Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.01.18, 13:13 В 2018 году впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
Газета День Газета День  ·  01.01.18, 13:33 В 2018 году впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан, пишет Укринформ.…
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