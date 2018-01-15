Кейт Миддлтон планирует родить третьего ребенка под гипнозом

Герцогиня Кейт Миддлтон намерена рожать третьего ребенка под гипнозом. Об этом пишет газета The Times.

Журналисты выяснили, что акушеркой частной лондонской больницы Святой Марии ради супруги принца Уильяма пройдут интенсивный курс, чтобы овладеть техникой гипноза, необходимой для обезболивания родов. Подобная практика входит в моду среди знаменитостей. К ней прибегали бразильская супермодель Жизель Бюндхен, которая безболезненно родила своего сына под гипнозом, лежа в ванне с водой.

Роды 36-летней Кейт должны состояться в апреле этого года. Двое других детей супругов – принц Джордж и принцесса Шарлотта – появились на свет также в больнице Святой Марии. В этом же медицинском заведении принцесса Диана родила самого Уильяма и его младшего брата Гарри.

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Обновлено в 11:55 Журналисты выяснили, что акушеркой частной лондонской больницы Святой Марии ради супруги принца Уильяма пройдут интенсивный курс, чтобы овладеть техникой гипноза, необходимой для обезболивания родов. Подобная практика входит в моду среди знаменитостей. К ней прибегали бразильская супермодель Жизель Бюндхен, которая безболезненно…

Обновлено в 13:27 Отмечается, что техника родов под гипнозом в последнее время стала популярной серез знаменитостей. Например, ею воспользовалась бразильская супермодель Жизель Бюндхен.