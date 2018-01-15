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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 13:27
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Кейт Миддлтон планирует родить третьего ребенка под гипнозом

Кейт Миддлтон планирует родить третьего ребенка под гипнозом (5 новостей)

«Подобная практика входит в моду среди знаменитостей»

Герцогиня Кейт Миддлтон намерена рожать третьего ребенка под гипнозом. Об этом пишет газета The Times.

Журналисты выяснили, что акушеркой частной лондонской больницы Святой Марии ради супруги принца Уильяма пройдут интенсивный курс, чтобы овладеть техникой гипноза, необходимой для обезболивания родов. Подобная практика входит в моду среди знаменитостей. К ней прибегали бразильская супермодель Жизель Бюндхен, которая безболезненно родила своего сына под гипнозом, лежа в ванне с водой.

Роды 36-летней Кейт должны состояться в апреле этого года. Двое других детей супругов – принц Джордж и принцесса Шарлотта – появились на свет также в больнице Святой Марии. В этом же медицинском заведении принцесса Диана родила самого Уильяма и его младшего брата Гарри.

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Обновлено в 11:55 Журналисты выяснили, что акушеркой частной лондонской больницы Святой Марии ради супруги принца Уильяма пройдут интенсивный курс, чтобы овладеть техникой гипноза, необходимой для обезболивания родов. Подобная практика входит в моду среди знаменитостей. К ней прибегали бразильская супермодель Жизель Бюндхен, которая безболезненно…

Обновлено в 13:27 Отмечается, что техника родов под гипнозом в последнее время стала популярной серез знаменитостей. Например, ею воспользовалась бразильская супермодель Жизель Бюндхен.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кейт Миддлтон планирует родить третьего ребенка под гипнозом»
Фото Дети Кейт Миддлтон: как воспитывают принца Джорджа и принцессу Шарлотту
Фото Кейт Миддлтон планирует родить третьего ребенка под гипнозом
Фото Кейт Миддлтон собирается рожать третьего ребенка под гипнозом
Фото Кейт Миддлтон будет рожать под гипнозом
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Joinfo Joinfo  ·  15.01.18, 07:26 Не секрет, что воспитание детей Британской Королевской семьи - крайне консервативное дело. Однако с приходом Кейт Миддлтон всё начало потихоньку меняться.
Факты Факты  ·  15.01.18, 09:37 Подобная практика входит в моду среди знаменитостей
Униан Униан  ·  15.01.18, 11:34 Для этого медсестер больницы, в которой будет рожать герцогиння, научат новой родильной технике.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  15.01.18, 13:27 Гипноз сможет облегчить боль во время родов Кейт Миддлтон, жены британского принца Уильяма. Медсестры в частном госпитале Святой Марии в Паддингтоне, где и состоятся роды герцогини Кембриджской, пройдут…
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