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Кейт Миддлтон в платье за 100 фунтов произнесла трогательную речь в детской школе

Кейт Миддлтон в платье за 100 фунтов произнесла трогательную речь в детской школе (3 новости)

«Во вторник, 23 января, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила лондонскую школу Roe Green Junior School в рамках программы поддержки…»

Беременная Кейт Миддлтон посетила детскую школу Roe Green в районе Брент на северо-западе Лондона, в которой реализуется программа по поддержке психического здоровья детей. Об этом сообщает "Страна".

В рамках своего визита герцогиня Кембриджская Кэтрин встретилась с учениками и преподавателями, а также приняла участие в открытом уроке, посвященном теме психического здоровья и благополучия детей. По приезду Кейт Миддлтон встретили более 100 детей, которые исполнили для герцогини песню и подарили ей букет цветов.

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Новое Время Новое Время  ·  24.01.18, 14:13 Во вторник, 23 января, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила лондонскую школу Roe Green Junior School в рамках программы поддержки психического здоровья детей.
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