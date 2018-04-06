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Киберполиция ищет себе новых "белых хакеров"

Киберполиция ищет себе новых "белых хакеров" (4 новости)

«Старт конкурса состоится 10 апреля»

Департамент киберполиции проводит набор кандидатов на вакансии спецагентов. Об этом сообщается на сайте киберполиции.

В департаменте напомнили, что два года назад был основан новый институт - подразделение "белых хакеров".

Отмечается, что руководство Нацполиции высокого оценило качество выполняемой работы и приняло решение об увеличении количества "белых хакеров" в подразделениях департамента.

Официальный старт конкурса состоится 10 апреля 2018 года.

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Как отмечается, зарплата белых хакеров составляет от 25 до 50 тысяч гривен.

Как сообщалось, Киберполиция разоблачила хакера, торговавшего вирусами за криптовалюту.

Ранее в Киеве раскрыли хакера из международной группы Cobalt.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  06.04.18, 09:14 С 10 апреля департамент Киберполиции будет набирать спецагентов. Зарплату обещают 25-50 тысяч гривен.
Обозреватель Обозреватель  ·  06.04.18, 10:33 Старт конкурса состоится 10 апреля
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