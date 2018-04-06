Киберполиция ищет себе новых "белых хакеров"

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Департамент киберполиции проводит набор кандидатов на вакансии спецагентов. Об этом сообщается на сайте киберполиции.

В департаменте напомнили, что два года назад был основан новый институт - подразделение "белых хакеров".

Отмечается, что руководство Нацполиции высокого оценило качество выполняемой работы и приняло решение об увеличении количества "белых хакеров" в подразделениях департамента.

Официальный старт конкурса состоится 10 апреля 2018 года.

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Как отмечается, зарплата белых хакеров составляет от 25 до 50 тысяч гривен.

Как сообщалось, Киберполиция разоблачила хакера, торговавшего вирусами за криптовалюту.

Ранее в Киеве раскрыли хакера из международной группы Cobalt.

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