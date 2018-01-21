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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 16:10
· Аэропорт
Киборги и их близкие поделились о том, каково было в Донецком аэропорту

Киборги и их близкие поделились о том, каково было в Донецком аэропорту (10 новостей и 2 видео)

«26 мая 2014 года началась оборона Донецкого аэропорта. 21 января 2015 г стало последним днем ДАП»

Боец 90-го отдельного аэромобильного батальона ВСУ Евгений Терещенко рассказал об обороне ДАПа в декабре 2014 года. Об этом сообщает Gazeta.ua.

"В новый терминал ДАПа приехали ночью. Перед тем простояли на "взлетке" в подбитом из гранатомета БТРе. Он горел, но никак не мог вспыхнуть толком ", - рассказал 40-летний Евгений.

"Подъехала целая "коробочка" (бронетранспортер -ред) и эвакуировали нас. Тогда не контролировал свои эмоции - столько в крови адреналина было. Затем пришло ощущение радости от того, что добрался в ДАП живым. Я уже приготовился к смерти", - признался боец.

"Вошел в ночь с 30 на 31 декабря 2014 года. Мой заезд-это 4 "коробки" по 8 человек. Простояли 16 дней. Когда добрались до места, почувствовал страх, непонимание того, что происходит", - вспоминает военный.

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Ориентироваться в темноте бойцу помогал тепловизор.

"В новом терминале освещения не было. Лампочки висели, но уже не работали. Сначала растерялся. Но через полчаса уже вступил в боевой пост. Позиция у меня называлась "Ромео". В темноте ориентироваться помогал тепловизор ", - подытожил Евгений Терещенко.

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Сегодня Сегодня  ·  21.01.18, 11:06 26 мая 2014 года началась оборона Донецкого аэропорта. 21 января 2015 г стало последним днем ДАП.
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Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 15:15 В аэропортах Украины 21 января в третью годовщину выхода из ДАП, в честь “киборгов” артисты военного оркестра сыграют инструментальные композиции.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  21.01.18, 15:52 В воскресенье, 21 января, по всем украинским аэропортам был проведен флешмоб в честь "киборгов". В третью годовщину выхода из ДАП оркестры ВСУ и Нацгвардии...
Vgorode.ua Одесса Vgorode.ua Одесса  ·  21.01.18, 16:10 Сегодня в новом терминале Одесского аэропорта прошел флешмоб, посвященый украинским киборгам, который защищали Одесский аэропорт 242 дня. Об этом на своей странице в Facebook написал одессит Сергей Стерненко.…
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