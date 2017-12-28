Любые решения относительно деятельности "республик" принимает Москва.
Киев договаривался об обмене пленными напрямую с Кремлем - замминистра
Украина обвинила ряд всемирно известных автоконцернов в незаконной работе в…
МОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допинга
В течение суток в Донбассе террористы нарушали перемирие только на…
В Киеве произошло дерзкое ограбление магазина: опубликовано видео
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В Киеве пьяный водитель на Skoda влетел в киоск, пострадал…
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Укргазбанк досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ на 2 млрд грн
Лавров: Россия ответит на новые санкции США
Кабмин намерен просить Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о перерасчете пенсий…
Украина существенно сократила потребление газа за последние два отопительных сезона
В Минсоцполитики зафиксировали уменьшение количества бедных в Украине
Адвокаты Януковича заявили, что власть хочет любой ценой отстранить их…
"Переспрашивали : Это для нас? Это правда?" Геращенко рассказала о…
Порошенко отлично пропиарился на освобождении военнопленных
Саакашвили подал в суд на миграционную службу Украины
Януковичу и в России небезопасно, - адвокат Сердюк
Гройсман: Новый корпус "Охматдета" заработает уже в 2018 году
Луценко назвал три источника топ-коррупции в Украине
Железнодорожники остановили движение поездов, требуя повышения зарплаты на 100%
Посетители аттракционов "Диснейленда" в Калифорнии были эвакуированы из-за сбоя в подаче электричества
Бывший тренер «Металлиста» трудоустроился в «Гелиосе»
Отдаст Донбасс? В риторике Путина заметили важный сигнал
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После освобождения в подвалах Донбасса сделаем Музей оккупации — Порошенко (видео) (фото)
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В Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромом