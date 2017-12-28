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Киев договаривался об обмене пленными напрямую с Кремлем - замминистра

Киев договаривался об обмене пленными напрямую с Кремлем - замминистра (3 новости и 1 видео)

«Контактов с "Л/ДНР" не было, украинская сторона договаривалась только с российскими властями»

Любые решения относительно деятельности "республик" принимает Москва.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  28.12.17, 10:55 Контактов с "Л/ДНР" не было, украинская сторона договаривалась только с российскими властями.
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