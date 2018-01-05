Киев может расторгнуть сделку о сети WiFi в метро (5 новостей) «За последний год Mosquito перестал заниматься расширением сети Wi-Fi из-за финансовых проблем»

Киевское инвестиционное агентство (КИА) отмечает необходимость пересмотреть, а возможно и расторгнуть сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi в Киевском метрополитене, сообщил генеральный директор КИА Олег Мистюк.

Обновлено в 19:59 В Киевском инвестагентстве считают, что целесообразным будет возможная отмена соглашения с компанией Mosquito Mobile, которая выиграла тендер на строительство сети Wi-Fi в столичном метро

Обновлено в 22:03 Киевское инвестиционное агентство отмечает необходимость пересмотреть, а возможно и расторгнуть сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi в Киевском метрополитене. Об этом в интервью «Интефакс-Украина» сообщил генеральный директор КИА Олег Мистюк. «Сделка должна быть ...