Киевлянин пытался украсть пожертвования для больных детей

В Киеве мужчина позарился на ящик с благотворительными пожертвованиями на лечение ребенка, который был размещен в аптеке. Забежав в помещение, он забрал ящик и был задержан на месте. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Внутри пластиковой емкости находилось около 600 гривен. Неравнодушные граждане своевременно отреагировали на действия правонарушителя и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Обновлено в 18:51 В Киеве мужчина пытался вынести из аптеки ящик с благотворительными пожертвованиями Об этом сообщает телеграм-канал «Нueviy Кiev». Инцидент произошел в пятницу вечером, 12 января, на бул. Верховной Рады. «В Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что из аптеки на…

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Обновлено в 21:55 Как сообщается, благотворительный фонд собирал деньги на лечение больного ребенка, а мужчина забежал в аптеку и попытался забрать ящик, но посетители не растерялись и задержали преступника, вызвав полицию.