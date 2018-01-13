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Киевлянин пытался украсть пожертвования для больных детей

Киевлянин пытался украсть пожертвования для больных детей (7 новостей)

«Благотворительный фонд собирал деньги на лечение ребенка»

В Киеве мужчина позарился на ящик с благотворительными пожертвованиями на лечение ребенка, который был размещен в аптеке. Забежав в помещение, он забрал ящик и был задержан на месте. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Внутри пластиковой емкости находилось около 600 гривен. Неравнодушные граждане своевременно отреагировали на действия правонарушителя и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Обновлено в 18:51 В Киеве мужчина пытался вынести из аптеки ящик с благотворительными пожертвованиями Об этом сообщает телеграм-канал «Нueviy Кiev». Инцидент произошел в пятницу вечером, 12 января, на бул. Верховной Рады. «В Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что из аптеки на…

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Обновлено в 21:55 Как сообщается, благотворительный фонд собирал деньги на лечение больного ребенка, а мужчина забежал в аптеку и попытался забрать ящик, но посетители не растерялись и задержали преступника, вызвав полицию.

ФОТО К НОВОСТИ: «Киевлянин пытался украсть пожертвования для больных детей»
Фото В Киеве посетители аптеки задержали мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для больного ребенка
Фото Киевлянин пытался украсть пожертвования для больных детей
Фото В Киеве задержали преступника, укравшего ящик с пожертвованиями на лечение ребенка (фото)
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Факты Факты  ·  13.01.18, 13:59 Благотворительный фонд собирал деньги на лечение ребенка
Новое Время Новое Время  ·  13.01.18, 15:58 В пятницу вечером, 12 января, в Днепровском районе Киева неравнодушные граждане задержали мужчину, который похитил из аптеки ящик с благотворительными взносами для больного ребенка.
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 17:58 В Киеве злоумышленник пытался украсть ящик с пожертвованиями на лечение ребенка.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  13.01.18, 18:51 В Киеве мужчина пытался вынести из аптеки ящик с благотворительными пожертвованиями Об этом сообщает телеграм-канал «Нueviy Кiev». Инцидент произошел в пятницу вечером, 12 января, на бул. Верховной Рады.…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  13.01.18, 21:55 В аптеке на бульваре Верховного Совета в Днепровском районе Киева покупатели задержали злоумышленника, который пытался похитить ящик с пожертвованиями на лечение ребенка, сообщает пресс-служба полиции…
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