Киевский апелляционный суд рассматривает дело Саакашвили

Киевский апелляционный административный суд начал рассматривать жалобу Киевского облуправления Государственной миграционной службы (ГМС) на решение окружного админсуда Киева, который отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии "Движение новых сил" Саакашвили в признании незаконным решение ДМС об отказе признания его лицом, нуждающимся дополнительной защиты. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Во время заседания Саакашвили объявлял отвод всей коллегии судей из-за возможной предвзятости. "В этом процессе нет правды, нет справедливости, нет закона. Суд, так ускоренно взял это к рассмотрению, не может пользоваться нашим доверием ... Мы заявляем отвод этому суду », - заявил ходатайство Саакашвили.

Обновлено в 12:02 Во время заседания Саакашвили объявлял отвод всей коллегии судей из-за возможной предвзятости. "В этом процессе нет правды, нет справедливости, нет закона. Суд, так ускоренно взял это к рассмотрению, не может пользоваться нашим доверием ... Мы заявляем отвод этому суду »,…

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Обновлено в 14:28 У Київському апеляційному адміністративному суді сьогодні розглядають апеляцію Державної міграційної служби на рішення суду першої інстанції щодо надання Міхеілу Саакашвілі статусу особи, що потребує додаткового захисту.