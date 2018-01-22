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Киевский апелляционный суд рассматривает дело Саакашвили

Киевский апелляционный суд рассматривает дело Саакашвили (7 новостей)

«Киевский апелляционный админсуд начал рассматривать жалобу ГМС относительно статуса Саакашвили»

Киевский апелляционный административный суд начал рассматривать жалобу Киевского облуправления Государственной миграционной службы (ГМС) на решение окружного админсуда Киева, который отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии "Движение новых сил" Саакашвили в признании незаконным решение ДМС об отказе признания его лицом, нуждающимся дополнительной защиты. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Во время заседания Саакашвили объявлял отвод всей коллегии судей из-за возможной предвзятости. "В этом процессе нет правды, нет справедливости, нет закона. Суд, так ускоренно взял это к рассмотрению, не может пользоваться нашим доверием ... Мы заявляем отвод этому суду », - заявил ходатайство Саакашвили.

Обновлено в 12:02 Во время заседания Саакашвили объявлял отвод всей коллегии судей из-за возможной предвзятости. "В этом процессе нет правды, нет справедливости, нет закона. Суд, так ускоренно взял это к рассмотрению, не может пользоваться нашим доверием ... Мы заявляем отвод этому суду »,…

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Обновлено в 14:28 У Київському апеляційному адміністративному суді сьогодні розглядають апеляцію Державної міграційної служби на рішення суду першої інстанції щодо надання Міхеілу Саакашвілі статусу особи, що потребує додаткового захисту.

ФОТО К НОВОСТИ: «Киевский апелляционный суд рассматривает дело Саакашвили»
Фото Суд начал рассматривать жалобу ГМС относительно статуса Саакашвили
Фото Судьи Киевского апелляционного админсуда, рассматривающие вопрос Саакашвили, покинули зал заседаний, не объяснив причину
Фото Киевский апелляционный суд рассматривает дело Саакашвили
Фото Апелляционный суд рассматривает дело о статусе Саакашвили
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.01.18, 11:05 Киевский апелляционный административный суд начал рассматривать жалобу Киевского облуправления Государственной миграционной службы (ГМС) на решение окружного админсуда Киева, который отказал экс-президенту…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.01.18, 11:21 Киевский апелляционный административный суд пока не может приступить к полноценному рассмотрению вопроса, касающегося предоставления или непредставления экс-президенту Грузии, лидеру "Руха новых сил"…
Телеграф Телеграф  ·  22.01.18, 11:28 Киевский апелляционный админсуд начал рассматривать жалобу ГМС относительно статуса Саакашвили.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.01.18, 11:42 Киевский апелляционный административный суд пока не может приступить к полноценному рассмотрению вопроса, касающегося предоставления или непредставления экс-президенту Грузии, лидеру "Руха новых сил"…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.01.18, 14:28 У Київському апеляційному адміністративному суді сьогодні розглядають апеляцію Державної міграційної служби на рішення суду першої інстанції щодо надання Міхеілу Саакашвілі статусу особи, що потребує…
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