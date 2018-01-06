Киевское метро в ночь на Рождество будет работать дольше (6 новостей и 1 видео) «Рождество Христово в Украине католики отмечают 25 декабря, а православные – 7 января»

Вице-спикер Верховной Рады решила отправиться к соседям. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко готовится к празднованию сочельника. Соответствующий пост Геращенко опубликовала на своей странице в Facebook.

"Сделали Рождественскую звезду, колядки повторили, новые изучили и вечером идем к соседям колядовать, с большим мешком. Христос рождается! Славим Его!" – написала Геращенко.

Обновлено в 18:46 Важно научить наших детей традициям, которые передаются от поколения к поколению уже много лет!

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Обновлено в 19:16 Украинцы должны наполнять рождественскими смыслами и 25 декабря и 7 января Об этом рассказал священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко. «Очень хорошо, что в Украине не противопоставляют 25 декабря и 7 января. Мы имеем два рождественских дня и должны наполнять их рождественскими смыслами», — отметил священник. Коваленко рассказывает, что 25 декабря отличный ... Источник: Политека.