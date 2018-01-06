  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Киевское метро в ночь на Рождество будет работать дольше
Политика
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 19:16
· Верховная Рада
Киевское метро в ночь на Рождество будет работать дольше

Киевское метро в ночь на Рождество будет работать дольше (6 новостей и 1 видео)

«Рождество Христово в Украине католики отмечают 25 декабря, а православные – 7 января»

Вице-спикер Верховной Рады решила отправиться к соседям. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко готовится к празднованию сочельника. Соответствующий пост Геращенко опубликовала на своей странице в Facebook.

"Сделали Рождественскую звезду, колядки повторили, новые изучили и вечером идем к соседям колядовать, с большим мешком. Христос рождается! Славим Его!" – написала Геращенко.

Обновлено в 18:46 Важно научить наших детей традициям, которые передаются от поколения к поколению уже много лет!

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для госбюджета-2018
Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для госбюджета-2018

Обновлено в 19:16 Украинцы должны наполнять рождественскими смыслами и 25 декабря и 7 января Об этом рассказал священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко. «Очень хорошо, что в Украине не противопоставляют 25 декабря и 7 января. Мы имеем два рождественских дня и должны наполнять их рождественскими смыслами», — отметил священник. Коваленко рассказывает, что 25 декабря отличный ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Киевское метро в ночь на Рождество будет работать дольше»
Фото Рождество 2018: лучшие колядки на украинском и русском языках
Фото Звезда и колядки: Геращенко показала, как готовится к Рождеству
Фото Рождество 2018: короткие рождественские колядки для детей
Фото Объединение во Христе: священник объяснил различие Рождества 7 января и 25 декабря
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 14:20 Рождество Христово в Украине католики отмечают 25 декабря, а православные – 7 января.
ForUm ForUm  ·  06.01.18, 16:00 КП «Киевский метрополитен» в ночь на 7 января будет работать на 3 часа дольше.Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.«Друзья! Поздравляем всех наших пассажиров с Рождеством!…
Апостроф Апостроф  ·  06.01.18, 16:53 Священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко считает, что украинцы должны наполнять рождественскими смыслами и 25 декабря, и 7 января.
Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 18:46 Важно научить наших детей традициям, которые передаются от поколения к поколению уже много лет!
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  06.01.18, 19:16 Украинцы должны наполнять рождественскими смыслами и 25 декабря и 7 января Об этом рассказал священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
В Раде отреагировали на заявления о &quot;сотнях тысячах украинских беженцев&quot; в Польше

В Раде отреагировали на заявления о "сотнях тысячах украинских беженцев"…
Трамп раскритиковал «неудачника», назвав себя стабильным гением

Трамп раскритиковал «неудачника», назвав себя стабильным гением
Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году - Порошенко

Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году - Порошенко
Убийца сестры Ноздровской может выйти по амнистии - Найем

Убийца сестры Ноздровской может выйти по амнистии - Найем
Сегодня православные отмечают Сочельник

Сегодня православные отмечают Сочельник
Киевское метро в ночь на Рождество будет работать дольше

Киевское метро в ночь на Рождество будет работать дольше
Посол Британии сообщила, почему невозможен безвиз с Украиной

Посол Британии сообщила, почему невозможен безвиз с Украиной
В РФ Верховный суд также подтвердил отказ Навальному в участии в выборах

В РФ Верховный суд также подтвердил отказ Навальному в участии…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Геращенко тоже готовится к Рождеству

Ирина Геращенко тоже готовится к Рождеству
Трамп назвал себя &amp;quot;очень стабильным гением&amp;quot;

Трамп назвал себя "очень стабильным гением"
В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин

В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин
Украинские водители пересаживаются на б/у электромобили: ТОП-5 моделей

Украинские водители пересаживаются на б/у электромобили: ТОП-5 моделей
Украинские военные передали в ОРДЛО останки погибших боевиков

Украинские военные передали в ОРДЛО останки погибших боевиков
Вакарчук &quot;спалился&quot;: коллега музыканта раскрыла его президентские амбиции

Вакарчук "спалился": коллега музыканта раскрыла его президентские амбиции
Джастин Тимберлейк презентовал клип на песню &amp;quot;Filthy&amp;quot;

Джастин Тимберлейк презентовал клип на песню "Filthy"
Скандал со священником Московского патриархата: активистов избили возле храма

Скандал со священником Московского патриархата: активистов избили возле храма
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.