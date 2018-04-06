"Киевстар" запустил 4G в диапазоне 2600 Мгц в 20 населенных пунктах (6 новостей) «Мобильный оператор Киевстар запустил высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 2600 Мгц в 20 населенных пунктах Украины,…»

6 апреля услуга мобильного интернета четвертого поколения доступна для абонентов оператора "Киевстар" в 20 населенных пунктах. Об этом говорится в пресс-релизе, текстом которого располагает "Укринформа".

"В 20 населенных пунктах установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц. Места для их размещения были выбраны, исходя из степени загруженности 3G-сети", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что поскольку частоты диапазона 2600 МГц имеют небольшой радиус действия, покрытие будет не сплошным.

В общем, с сегодняшнего дня, 6 апреля, высокоскоростной мобильный интернет 4G от "Киевстар" появился в Киеве, а также в таких городах как: Днипро, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Винница, Ужгород, Хмельницкий, на курортах и ​​в пунктах пересечения границ: залив, Каролино-Бугаз, Кирилловка, Ясиня, Поляница, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини.

ФСБ провела обыски в оккупированном Крыму и двух городах РФ и задержала…

4G предоставляется всем абонентам "Киевстар" без дополнительной платы в соответствии с действующих тарифных планов.

"Запуск 4G - важное событие для Украины. Мы, наконец, можем предоставить нашим абонентам доступ к высокоскоростному интернету четвертого поколения для общения, работы, образования и развлечений. Запуск в диапазоне 2600 МГц - это только начало, настоящий опыт использования 4G абоненты смогут получить летом , когда мы будем запускаться в диапазоне 1800 МГц", - отметил президент Киевстар Петр Чернышов.

Отмечается, что "Киевстар" предоставляет скоростной мобильный интернет четвертого поколения с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазоне 2600 МГц - до 300 Мбит/с, а после запуска 4G в диапазонах 2600+ 1800МГц - до 700 Мбит/с.