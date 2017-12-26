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Китай обгонит США по размеру экономики к 2032 году — Bloomberg

Китай обгонит США по размеру экономики к 2032 году — Bloomberg (4 новости)

«В следующем году в ТОП-10 стран по объему ВВП войдут: США, Китай, Япония, Германия, Индия, Франция, Великобритания, Бразилия, Италия, Канада»

Китай станет мировым лидером по объему ВВП в долларовом выражении, опередив США, к 2032 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные лондонского Центра исследований проблем экономики и бизнеса (CEBR).

При этом отмечается, что в четверке крупнейших экономик мира также будут Индия и Япония, что свидетельствует о постоянном наращивании экономического потенциала странами Азии.

Таким образом, первая десятка лидеров по объему ВВП к 2032 году будет выглядеть следующим образом: Китай, США, Индия, Япония, Германия, Бразилия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Индонезия. Как считают эксперты CEBR, Индия уже в 2018 году обгонит Великобританию и Францию, заняв пятое место по размеру ВВП в долларовом выражении. К 2027 году Индия переместится на третье место, обогнав Германию.

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В следующем году в первую десятку стран по объему ВВП войдут: США, Китай, Япония, Германия, Индия, Франция, Великобритания, Бразилия, Италия, Канада. Однако к 2027 году из первой десятки выйдет Италия, а вместо нее на девятом месте разместится еще одна азиатская страна - Южная Корея.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.17, 09:49 Объем экономики Китая превысит ВВП США в 2032 году и станет самым большим в мире, прогнозирует Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR).
Униан Униан  ·  26.12.17, 10:03 В следующем году в ТОП-10 стран по объему ВВП войдут: США, Китай, Япония, Германия, Индия, Франция, Великобритания, Бразилия, Италия, Канада.
Хвиля Хвиля  ·  26.12.17, 10:46 Китай станет мировым лидером по объему ВВП в долларовом выражении, опередив США, к 2032 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные лондонского Центра исследований проблем экономики и бизнеса (CEBR),…
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