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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA · · Обновлено в 18:50
Китайская космическая станция упадет на Землю в понедельник

Китайская космическая станция упадет на Землю в понедельник (6 новостей)

«Точное место падения предугадать невозможно - обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США»

К Земле на большой скорости приближается 8-тонная китайская орбитальная станция Тяньгун-1, которая в ближайшие дни может упасть на нашу планету. По прогнозам экспертов, есть риски того, что тяжелые обломки рухнут на Землю уже в ближайшие часы...

Обновлено в 18:01 Точное место падения предугадать невозможно - обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США.

Обновлено в 18:50 В Европейском космическом агентстве прогнозируют, что ширина зоны разброса обломков орбитальной станции "Тяньгун-1" составит 1000-1200 километров.Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" постепенно сходит с орбиты.

ФОТО К НОВОСТИ: «Китайская космическая станция упадет на Землю в понедельник»
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Фото Китайская космическая станция упадет на Землю в понедельник
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Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 16:24 Китайская космическая станция Тяньгун-1 (Tiangong-1) упадет на Землю в ночь на понедельник, 2 апреля, утверждают специалисты Европейского космического агенстства, сообщает BBC.
Униан Униан  ·  01.04.18, 17:26 Точное место падения предугадать невозможно - обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США.
Фокус Фокус  ·  01.04.18, 17:59 Китайская космическая станция Тяньгун-1 упадет на Землю в ночь на понедельник, 2 апреля.  В этом уверены специалисты Европейского космического агентства, пишут мировые СМИ со ссылкой на ВВС. По последним…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 18:01 Точное место падения предугадать невозможно - обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  01.04.18, 18:50 В Европейском космическом агентстве прогнозируют, что ширина зоны разброса обломков орбитальной станции "Тяньгун-1" составит 1000-1200 километров.Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1"…
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