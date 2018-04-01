Китайская космическая станция упадет на Землю в понедельник (6 новостей) «Точное место падения предугадать невозможно - обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США»

К Земле на большой скорости приближается 8-тонная китайская орбитальная станция Тяньгун-1, которая в ближайшие дни может упасть на нашу планету. По прогнозам экспертов, есть риски того, что тяжелые обломки рухнут на Землю уже в ближайшие часы...

Обновлено в 18:01 Точное место падения предугадать невозможно - обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США.

Обновлено в 18:50 В Европейском космическом агентстве прогнозируют, что ширина зоны разброса обломков орбитальной станции "Тяньгун-1" составит 1000-1200 километров.Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" постепенно сходит с орбиты.