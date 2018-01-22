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Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 12:16
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Кличко не допустит отчуждения земли киностудии им. А.Довженко

Кличко не допустит отчуждения земли киностудии им. А.Довженко (7 новостей)

«Земельный участок или имущество киностудии имени Довженко отчуждать не будут»

Киностудия имени Довженко является целостным имущественным комплексом, объектом национального значения, поэтому ни о каком отчуждении части его земли или имущества отдельными частными структурами не может быть и речи. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Национальная киностудия имени Довженко – важная структура в украинском кино и видеопроизводстве, исторический объект украинского киноискусства, - отметил Кличко. - Киностудия является целостным имущественным комплексом, который находится в ведении Министерства культуры. И, я уверен, ни о каком отчуждении части его земли или имущества отдельными частными структурами не может быть и речи. Киевсовет такого решения не примет», - сказал мэр столицы.

Кличко отметил, что вопрос коммерческих отношений киностудии с частными структурами о правах аренды должен решаться в юридической плоскости. А земельная комиссия Киевсовета, по его мнению, не должна была принимать подобного решения.

«Пока я мэр столицы, я буду делать все, чтобы важные для Киева и киевлян объекты функционировали по своему профилю. Чтобы на стадионах играли в футбол и занимались спортом, а не застраивали их, чтобы киевские парки оставались зелеными зонами, а на легендарной киностудии имени Довженко – снимали кино, которое будет прославлять Киев и Украину», - заверил Кличко.

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Обновлено в 12:03 «Национальная киностудия имени Довженко – важная структура в украинском кино и видеопроизводстве, исторический объект украинского киноискусства, - отметил Кличко. - Киностудия является целостным имущественным комплексом, который находится в ведении Министерства культуры. И, я уверен, ни о каком отчуждении части его…

Обновлено в 12:16 Кличко отметил, что вопрос коммерческих отношений киностудии с частными структурами о правах аренды должен решаться в юридической плоскости, а земельная комиссия Киевсовета, по его мнению, не должна была принимать подобного решения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кличко не допустит отчуждения земли киностудии им. А.Довженко»
Фото Кличко заверил, что киностудия им. А.Довженко является целостным комплексом, об отчуждении ее части речь не идет
Фото Кличко не допустит отчуждения земли киностудии им. А.Довженко
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.01.18, 10:49 Киностудия имени А.Довженко является целостным имущественным комплексом, объектом национального значения, который подчинен Министерству культуры Украины, ни о каком отчуждении части земли или имущества…
Телеграф Телеграф  ·  22.01.18, 11:01 Кличко заверил, что киностудия им. А.Довженко является целостным комплексом, об отчуждении ее части речь не идет.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.01.18, 11:03 Киностудия имени Довженко является целостным имущественным комплексом, объектом национального значения, поэтому ни о каком отчуждении части земли или имущества этого комплекса отдельными частными структурами…
ТСН ТСН  ·  22.01.18, 11:24 На киностудии утверждают, что участок собираются передать компании, которая связана с "Роснефтью".
Новое Время Новое Время  ·  22.01.18, 11:41 Земельный участок или имущество киностудии имени Довженко отчуждать не будут.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  22.01.18, 12:16 Киностудия имени Довженко является целостным имущественным комплексом, объектом национального значения, который подчинен Министерству культуры Украины, поэтому ни о каком отчуждении части его…
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