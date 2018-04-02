Кличко объяснил важность установки новых знаков с символикой столицы при въезде в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве продолжается замена старых вьездных знаков в город на новые, каждый из которых будет символизировать некую особенность столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева, передают Українські Новини. Кличко напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта «Борисполь» в столицу. «Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы „Киев“ и силуэт защитника нашего города — Архистратига Михаила», — сказал мэр Киева. Он отметил, что на вьезде в различных городов мира расположены символы этих населенных пунктов. В частности, в Берлине — Медведь, в Бремене — большая скульптура Бременских музыкантов. В то же время, добавил Виталий Кличко, когда заезжаешь в Киев, видишь лишь небольшие таблички с надписью названия города. «Поэтому мы решили установить вьездные знаки с символами нашего города», — сказал Киевский городской голова. Мэр подчеркнул, что один из символов Киева — княгиня Ольга. Ее силуэт, высотой 18 метров, будет размещен на вьезде в Киев из Житомирской трассы. «Вьездные знаки — это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом в Киев», — добавил Кличко.