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Кличко объяснил важность установки новых знаков с символикой столицы при въезде в Киев

Кличко объяснил важность установки новых знаков с символикой столицы при въезде в Киев (4 новости)

«На Житомирской трассе гостей столицы будет встречать княгиня Ольга, а на Бориспольском шоссе - Архистратиг Михаил»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве продолжается замена старых вьездных знаков в город на новые, каждый из которых будет символизировать некую особенность столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева, передают Українські Новини. Кличко напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта «Борисполь» в столицу. «Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы „Киев“ и силуэт защитника нашего города — Архистратига Михаила», — сказал мэр Киева. Он отметил, что на вьезде в различных городов мира расположены символы этих населенных пунктов. В частности, в Берлине — Медведь, в Бремене — большая скульптура Бременских музыкантов. В то же время, добавил Виталий Кличко, когда заезжаешь в Киев, видишь лишь небольшие таблички с надписью названия города. «Поэтому мы решили установить вьездные знаки с символами нашего города», — сказал Киевский городской голова. Мэр подчеркнул, что один из символов Киева — княгиня Ольга. Ее силуэт, высотой 18 метров, будет размещен на вьезде в Киев из Житомирской трассы. «Вьездные знаки — это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом в Киев», — добавил Кличко.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  02.04.18, 12:36 На Житомирской трассе гостей столицы будет встречать княгиня Ольга, а на Бориспольском шоссе - Архистратиг Михаил.
Униан Униан  ·  02.04.18, 12:37 Мэр подчеркнул, что один из символов Киева - княгиня Ольга. Ее силуэт, высотой 18 метров, будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.
Апостроф Апостроф  ·  02.04.18, 12:52 В Киеве продолжается замена старых въездных знаков в город на новые, каждый из которых будет символизировать определенную особенность украинской столицы.
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