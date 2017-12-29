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Кличко признался, почему отказался от реванша с Джошуа

Кличко признался, почему отказался от реванша с Джошуа (4 новости)

«Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів, чому відмовився від реваншу проти Ентоні Джошуа»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко рассказал о том, почему отказался от реванша с Энтони Джошуа.

"Контракт на матч-реванш был на столе, этот бой принес бы миллионы. Но деньги никогда не мотивировали меня. Деньги всегда являются результатом того, что вы делаете, и они не должны быть единственным ответом на вопрос: зачем вы занимаетесь своим делом.

Отказ от боя не повредил мне никаким образом. Когда я это понял, решение было принято. Двигаться к цели, не будучи одержим ею, не является правильным решением.

Всего несколько месяцев прошло с того времени, как я объявил о своем решение, но столько событий в моей жизни уже состоялось. Я выступил с лекцией об управлении вызовами перед аудиторией на 15000 человек.

Моя книга стала бестселлером в своей категории через четыре недели после ее выхода. На крупнейшей в мире конференции я смог рассказать о синергии между дизайнерским мышлением и управлением вызовами для 20 000 участников. Вместе с университетом Санкт-Галлена мы провели еще один курс для студентов", – рассказал Кличко Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее сообщалось, что пятый раунд боя Кличко – Джошуа назван лучшим по версии ESPN.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кличко признался, почему отказался от реванша с Джошуа»
Фото Кличко признался, почему отказался от реванша с Джошуа
Фото Владимир Кличко: Контракт на бой-реванш с Джошуа был на столе
Фото Кличко: Контракт на реванш с Джошуа был на столе, он мог принести миллионы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  29.12.17, 20:52 Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, почему отказался от реванша против Энтони Джошуа
iPress iPress  ·  29.12.17, 21:33 Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів, чому відмовився від реваншу проти Ентоні Джошуа.
Телеграф Телеграф  ·  29.12.17, 21:42 В уходящем году легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.
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