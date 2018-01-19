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Климкин: место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения

Климкин: место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения (12 новостей и 1 видео)

«По мнению министра, важно не место проведения переговоров, а позиции сторон»

Дональд Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу, в ОБСЕ заявили об обострении конфликта на Донбассе, Украина повысила уровень своих свобод, а по всей стране купались в ледяной воде, - такими были главные новости сегодня, 19 января.

Обновлено в 02:10 Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Белоруси" и хорошей логистики.

Обновлено в 02:51 Глава МИД подчеркнул, что более важным является выполнение Минских соглашений, чего Российская Федерация не делает.

ФОТО К НОВОСТИ: «Климкин: место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения»
Фото Климкин: место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения
Фото Место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения – Климкин
Фото Место проведение встреч ТКГ не имеет значения, - Климкин
Фото Место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения - Климкин
Фото Успокойтесь: Климкин прокомментировал возможность переноса место проведения переговоров о Донбассе
Фото Перенос переговоров по Донбассу из Минска не повлияет на их результат - Климкин
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.01.18, 22:03 В Беларуси заявили, что успех переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе не зависит от места их проведения, а о предоставлении места для переговоров просили у Лукашенко страны Нормандской четверки
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.01.18, 23:11 Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.01.18, 23:24 Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.01.18, 00:14 По мнению министра, важно не место проведения переговоров, а позиции сторон.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  20.01.18, 00:43 Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Сегодня Сегодня  ·  20.01.18, 00:45 Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Беларуси". Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации…
РБК Украина РБК Украина  ·  20.01.18, 01:24 Место проведения встреч участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не имеет значения для достижения результата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел…
Новое Время Новое Время  ·  20.01.18, 01:26 Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.01.18, 01:52 Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.…
ТСН ТСН  ·  20.01.18, 02:10 Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Белоруси" и хорошей логистики.
Униан Униан  ·  20.01.18, 02:51 Глава МИД подчеркнул, что более важным является выполнение Минских соглашений, чего Российская Федерация не делает.
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