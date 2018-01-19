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Климкин: место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения (12 новостей и 1 видео) «По мнению министра, важно не место проведения переговоров, а позиции сторон»

Дональд Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу, в ОБСЕ заявили об обострении конфликта на Донбассе, Украина повысила уровень своих свобод, а по всей стране купались в ледяной воде, - такими были главные новости сегодня, 19 января.

Обновлено в 02:10 Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Белоруси" и хорошей логистики.

Обновлено в 02:51 Глава МИД подчеркнул, что более важным является выполнение Минских соглашений, чего Российская Федерация не делает.