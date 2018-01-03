Климкин напомнил главе МИД ФРГ о немецком бизнесе в Крыму (11 новостей) «Украина найдет рычаги влияния на немецкие компании, которые считают Крым российским»

Украина намерена прибегать как к политическим, так и к юридическим методам влияния на европейские компании, которые не соблюдают режим санкций в отношении оккупированного Россией Крыма.

Обновлено в 00:20 По словам главы МИД Украины, немецкие компании, которые считают Крым российским, будут отвечать политически и юридически.

Обновлено в 03:02 "Я считаю, что это (история с турбинами Siemens в Крыму – ред.) стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", – отметил он.