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Политика
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 03:02
· Аннексированный Крым
Климкин напомнил главе МИД ФРГ о немецком бизнесе в Крыму

Климкин напомнил главе МИД ФРГ о немецком бизнесе в Крыму (11 новостей)

«Украина найдет рычаги влияния на немецкие компании, которые считают Крым российским»

Украина намерена прибегать как к политическим, так и к юридическим методам влияния на европейские компании, которые не соблюдают режим санкций в отношении оккупированного Россией Крыма.

Обновлено в 00:20 По словам главы МИД Украины, немецкие компании, которые считают Крым российским, будут отвечать политически и юридически.

Обновлено в 03:02 "Я считаю, что это (история с турбинами Siemens в Крыму – ред.) стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", – отметил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Климкин напомнил главе МИД ФРГ о немецком бизнесе в Крыму»
Фото История с турбинами Siemens в Крыму стала уроком для международных компаний
Фото Климкин напомнил главе МИД ФРГ о немецком бизнесе в Крыму
Фото Климкин о поставках турбин Siemens в Крым: Это стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса
Фото В МИД заявили об ответственности компаний ФРГ, которые считают Крым российским
Фото Климкин напомнил главе МИД Германии о немецком бизнесе в Крыму
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.18, 19:42 Украина найдет рычаги влияния на международные компании, которые допускают в своей деятельности принадлежность Крыма к России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.18, 19:55 Украина найдет рычаги влияния на немецкие компании, которые считают Крым российским.
Униан Униан  ·  03.01.18, 20:52 Глава МИД Украины убежден, что российское мошенничество с попаданием турбин концерна Siemens в оккупированный Крыму стало печальным уроком для этой компании
Гордон Гордон  ·  03.01.18, 21:33 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал компании, которые считают Крым российским.История с поставкой турбин немецкой компании Siemens в Крым в обход санкций стала печальным уроком…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  03.01.18, 21:34 “Сейчас есть компании, которые позволяют своим ритейлерам зачислять Крым к территории России. Это в частности такие компании, как Volkswagen и Adidas. Мы их безусловно получим…
Facenews Facenews  ·  03.01.18, 22:36 Украина найдет рычаги влияния на немецкие компании, которые считают Крым российским.Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.01.18, 23:03 Украина найдет рычаги влияния на немецкие компании, которые считают Крым российским.
Хвиля Хвиля  ·  03.01.18, 23:28 Украина и политическими, и юридическими методами будет влиять на компании, которые не соблюдают режим санкций в отношении аннексированного Крыма. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил на…
Телеграф Телеграф  ·  04.01.18, 00:20 По словам главы МИД Украины, немецкие компании, которые считают Крым российским, будут отвечать политически и юридически.
Сегодня Сегодня  ·  04.01.18, 03:02 Министр обещает достать компании не только политическими, но и юридическими методами. Украина найдет рычаги влияния на немецкие компании, которые считают Крым российским.Об этом заявил министр иностранных…
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