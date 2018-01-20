Климкин не видит необходимости переноса места проведения переговоров по Донбассу из Минска в Астану (3 новости) «Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата»

Белорусский эксперт пояснил нелепость предложения Назарбаева. Заявление казахского лидера Нурсултана Назарбаева, который передал предложение президента США перенести переговоры по Донбассу из Минска в Астану, имеет два серьезных аргумента против.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

"Сегодня нет оснований для переноса переговорного процесса из Минска в Астану по нескольким причинам. Во-первых, чисто технически перенос из одного места в другое вряд ли поспособствует приданию какого-то импульса и разрешению сегодняшних противоречий в рамках Минского переговорного процесса", – отметил эксперт.

Еще одной, главной проблемой является то, что пока что "Минск просто не выполняется".

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"И известно, по причине какой стороны – России, которая не заинтересована в том, чтобы этот конфликт был разрешен. Но это никак не связано с местом переговоров", – подчеркнул он.

Также Сивицкий заявил, что еще одной причиной он считает, что "почему-то, прежде чем ехать в США и делать подобные заявления, никто не спросил, что по этому поводу думают в Минске, Киеве, Берлине и Париже".

"Я напомню, что проводить переговоры в Минске было решением сначала двух президентов – белорусского и украинского – Лукашенко и Порошенко, с которым потом согласились канцлер Германии Ангела Меркель и на тот момент президент Франции Франсуа Олланд. Также напомню, что ни США, ни Казахстан не являются участниками Минского переговорного процесса. Поэтому я не думаю, что к этим заявлениям Назарбаева нужно относиться серьезно", – резюмировал он.

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