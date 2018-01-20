Климкин не видит необходимости переноса места проведения переговоров по Донбассу из Минска в Астану

Белорусский эксперт пояснил нелепость предложения Назарбаева. Заявление казахского лидера Нурсултана Назарбаева, который передал предложение президента США перенести переговоры по Донбассу из Минска в Астану, имеет два серьезных аргумента против.
Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.
"Сегодня нет оснований для переноса переговорного процесса из Минска в Астану по нескольким причинам. Во-первых, чисто технически перенос из одного места в другое вряд ли поспособствует приданию какого-то импульса и разрешению сегодняшних противоречий в рамках Минского переговорного процесса", – отметил эксперт.
Еще одной, главной проблемой является то, что пока что "Минск просто не выполняется".
"И известно, по причине какой стороны – России, которая не заинтересована в том, чтобы этот конфликт был разрешен. Но это никак не связано с местом переговоров", – подчеркнул он.
Также Сивицкий заявил, что еще одной причиной он считает, что "почему-то, прежде чем ехать в США и делать подобные заявления, никто не спросил, что по этому поводу думают в Минске, Киеве, Берлине и Париже".
"Я напомню, что проводить переговоры в Минске было решением сначала двух президентов – белорусского и украинского – Лукашенко и Порошенко, с которым потом согласились канцлер Германии Ангела Меркель и на тот момент президент Франции Франсуа Олланд. Также напомню, что ни США, ни Казахстан не являются участниками Минского переговорного процесса. Поэтому я не думаю, что к этим заявлениям Назарбаева нужно относиться серьезно", – резюмировал он.
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