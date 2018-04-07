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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 12:05
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Климкин оценил перспективы встречи глав МИД "Нормандской четверки"

Климкин оценил перспективы встречи глав МИД "Нормандской четверки" (9 новостей)

«Глава МИД Украины Павел Климкин назвал условия встречи в “нормандском формате”»

Говоря о предстоящих встречах в рамках "нормандского формата", украинский дипломат сообщил, что в ближайшие дни говорить об этом со своим немецким коллегой Гайко Маасом.

"Сначала тоже встретимся втроем (главы МИД Украины, Германии, Франции - ред.)или переговорим по телефону. Потом будем смотреть - с чем выходим на Россию", - сказал Климкин.

Он добавил, что внимание должно концентрироваться на вопросах безопасности, освобождении политических заключенных и заложников, а также на миротворческой миссии.

"Если включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской" встречи - собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время все же на такую ​​встречу выйдем", - заявил Климкин.

Климкин рассказал, от чего зависит встреча
Климкин рассказал, от чего зависит встреча "нормандской четверки"…

Обновлено в 11:55 Также в выпуске:

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