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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 04:36
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Климкин: Порошенко согласует с Меркель детали введения миротворцев на Донбасс

Климкин: Порошенко согласует с Меркель детали введения миротворцев на Донбасс (8 новостей)

«Глава МИД Украины заявляет, что для реализации инициативы относительно миротворцев потребуется скоординированное давление на РФ»

Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине согласуют тактику относительно реализации идеи введения миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала Интер в пятницу, 6 апреля.

"Я ожидаю первое – четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов. Сейчас с французами согласовали. Ле Дриан (министр иностранных дела Франции Жан-Ив Ле Дриан – ред.) был… Следующий шаг – согласования с американцами. У нас есть совместная концепция, теперь должна быть общая тактика", – сказал он.

По словам Климкина, в ходе встречи обсудят проблему строительства газопровода "Северный поток-2", а также вопрос с незаконно поставленными в оккупированный Крым турбинами Siemens.

Ранее сообщалось, что контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тысяч человек. 

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Обновлено в 04:29 "Я ожидаю первое - четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов. Сейчас с французами согласовали. Ле Дриан (глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, - ред.) был", - отметил Климкин.

Обновлено в 04:36 Климкин также напомнил, что в феврале в Париже он встречался с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, а следующим шагом, по его словам, будет согласование с США.

ФОТО К НОВОСТИ: «Климкин: Порошенко согласует с Меркель детали введения миротворцев на Донбасс»
Фото Порошенко и Меркель должны согласовать четкие шаги с целью развертывания миротворцев на Донбассе - Климкин
Фото Порошенко согласует с Меркель шаги по миротворцам
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