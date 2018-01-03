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Политика
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· Гибель · МИД · Министр иностранных дел · Ситуация на Донбассе
Климкин: ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли

Климкин: ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли (10 новостей)

«По словам Климкина, нет реального прекращения огня»

Министр отметил, что ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля о напряженной ситуации на Донбассе, обстрелах, несмотря на объявленное перемирие, в результате которых погибли три и получили ранение 15 украинских военнослужащих.

Обновлено в 00:14 Полное видео: https://goo.gl/Unf1Ym Повлияет ли предвыборная борьба в РФ на ситуацию на востоке Украины? Комментируют Габриэль и Климкин Читайте также: https://112.ua/politika/klimkin--glave-mid-germanii-situaciya-na-donbasse-napryazhennaya-realnogo-prekrashheniya-ognya-net-427484.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

Обновлено в 01:14 Полное видео: https://goo.gl/Unf1Ym Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля о напряженной, несмотря на объявленное перемирие, ситуации на Донбассе. Читайте больше: https://112.ua/politika/klimkin--glave-mid-germanii-situaciya-na-donbasse-napryazhennaya-realnogo-prekrashheniya-ognya-net-427484.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

ФОТО К НОВОСТИ: «Климкин: ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли»
Фото Климкин: ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли
Фото "Очень напряженная ситуация": на Донбассе за последние дни погибло трое бойцов, 15 получили ранения – Климкин
Фото Климкин рассказал о напряженной ситуации на Донбассе
Фото Климкин: РФ продолжает придерживаться тактики контролируемого обострения ситуации на Донбассе
Фото Климкин обсудил с Габриэлем ситуацию на Донбассе
Фото Ситуация на Донбассе остается напряженной, - Климкин
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.18, 19:35 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля о напряженной ситуации на Донбассе, обстрелах, несмотря на объявленное перемирие, в результате которых погибли…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.01.18, 20:02 Глава МИД считает, что ОБСЕ не контролирует происходящее.
ТСН ТСН  ·  03.01.18, 20:31 По словам Климкина, нет реального прекращения огня.
Униан Униан  ·  03.01.18, 21:07 Глава МИД Украины отметил, что на востоке Украины нет реального прекращения огня.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.01.18, 21:16 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения дня на Донбассе нет. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой и Зигмаром Габриэлем…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.01.18, 22:40 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной Украине части Донбасса
УРА-Информ УРА-Информ  ·  03.01.18, 23:29 Реального прекращения огня нет. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия. Об этом в среду, 3 января, во время совместной пресс-конференции…
Канал 112 Канал 112  ·  04.01.18, 00:14 Полное видео: https://goo.gl/Unf1Ym Повлияет ли предвыборная борьба в РФ на ситуацию на востоке Украины? Комментируют Габриэль и Климкин Читайте также: https://112.ua/politika/klimkin--glave-mid-germanii-situaciya-na-donbasse-napryazhennaya-realnogo-prekrashheniya-ognya-net-427484.html…
Канал 112 Канал 112  ·  04.01.18, 01:14 Полное видео: https://goo.gl/Unf1Ym Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля о напряженной, несмотря на объявленное перемирие, ситуации на Донбассе.…
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