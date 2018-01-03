Климкин: ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли (10 новостей) «По словам Климкина, нет реального прекращения огня»

Министр отметил, что ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля о напряженной ситуации на Донбассе, обстрелах, несмотря на объявленное перемирие, в результате которых погибли три и получили ранение 15 украинских военнослужащих.

Обновлено в 00:14 Полное видео: https://goo.gl/Unf1Ym Повлияет ли предвыборная борьба в РФ на ситуацию на востоке Украины? Комментируют Габриэль и Климкин Читайте также: https://112.ua/politika/klimkin--glave-mid-germanii-situaciya-na-donbasse-napryazhennaya-realnogo-prekrashheniya-ognya-net-427484.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

Обновлено в 01:14 Полное видео: https://goo.gl/Unf1Ym Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля о напряженной, несмотря на объявленное перемирие, ситуации на Донбассе. Читайте больше: https://112.ua/politika/klimkin--glave-mid-germanii-situaciya-na-donbasse-napryazhennaya-realnogo-prekrashheniya-ognya-net-427484.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb