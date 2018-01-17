Климкин выразил недовольство расчисткой снега в столице: Не увидел ни одной единицы спецтехники (11 новостей) «Павел Климкин раскритиковал процесс уборки улиц от снега в столице сегодня»

Главный дипломат страны проехался по городу и был сильно удивлен отсутствием снегоуборочной техники. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин удивлен, что во время сегодняшнего снегопада он не увидел в Киеве спецтехники, которая бы убирала снег. Об этом он написал в Twitter.

Попутно дипломат "потроллил" и киевские власти, которые должны контролировать ситуацию с уборкой снега.

"Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег, не увидел. Наверное, прогноз погоды мэрии под грифом конфиденциальности", – написал Климкин.

Как сообщалось, снегопад сковал Киев 8-балльными пробками. Традиционно, наиболее сложное движение – в центре города, также в пробках стоит мост Патона, Набережное шоссе, а также часть моста Метро и Московского моста.

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Также городские власти могут запретить въезд фур в Киев из-за метели. В КГГА призвали водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтоб снегоуборочная техника эффективно выполняла свою работу. Отмечается, что автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Обновлено в 12:56 На карте можно увидеть, где в текущий момент находится каждая из машин, которая выехала на уборку снега. В режиме реального времени можно наблюдать, с какой скоростью движется автомобиль или стоит вовсе, а также адрес, где проводиться расчистка дороги от снега.

Обновлено в 13:25 Скриншот поста (twitter.com/PavloKlimkin)