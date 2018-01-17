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Политика
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 13:25
· Мэр · Город · Снегопад · Министр иностранных дел
Климкин выразил недовольство расчисткой снега в столице: Не увидел ни одной единицы спецтехники

Климкин выразил недовольство расчисткой снега в столице: Не увидел ни одной единицы спецтехники (11 новостей)

«Павел Климкин раскритиковал процесс уборки улиц от снега в столице сегодня»

Главный дипломат страны проехался по городу и был сильно удивлен отсутствием снегоуборочной техники. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин удивлен, что во время сегодняшнего снегопада он не увидел в Киеве спецтехники, которая бы убирала снег. Об этом он написал в Twitter.

Попутно дипломат "потроллил" и киевские власти, которые должны контролировать ситуацию с уборкой снега.

"Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег, не увидел. Наверное, прогноз погоды мэрии под грифом конфиденциальности", – написал Климкин.

Как сообщалось, снегопад сковал Киев 8-балльными пробками. Традиционно, наиболее сложное движение – в центре города, также в пробках стоит мост Патона, Набережное шоссе, а также часть моста Метро и Московского моста.

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Также городские власти могут запретить въезд фур в Киев из-за метели. В КГГА призвали водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтоб снегоуборочная техника эффективно выполняла свою работу. Отмечается, что автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Обновлено в 12:56 На карте можно увидеть, где в текущий момент находится каждая из машин, которая выехала на уборку снега. В режиме реального времени можно наблюдать, с какой скоростью движется автомобиль или стоит вовсе, а также адрес, где проводиться расчистка дороги от снега.

Обновлено в 13:25 Скриншот поста (twitter.com/PavloKlimkin)

ФОТО К НОВОСТИ: «Климкин выразил недовольство расчисткой снега в столице: Не увидел ни одной единицы спецтехники»
Фото Климкин выразил недовольство расчисткой снега в столице: Не увидел ни одной единицы спецтехники
Фото "Прогноз погоды для мэрии засекретили": Климкин недоволен уборкой снега в Киеве
Фото Снегопад в Киеве прошел, а спецтехники не увидел: Климкин "потроллил" киевскую мэрию
Фото Климкин недоволен уборкой снега: Не увидел ни одной единицы спецтехники
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Канал 112 Канал 112  ·  17.01.18, 11:15 Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал процесс уборки улиц от снега в столице сегодня. Свою реакцию министр опубликовал в микроблоге в Twitter. "Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.01.18, 11:30 Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал процесс уборки столичных улиц от снега.
Униан Униан  ·  17.01.18, 12:03 Глава МИД не увидел на киевских улицах ни одной единицы спецтехники, которая убирала бы снег.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 12:35 Павел Климкин раскритиковал процесс уборки улиц от снега в столице сегодня.
Униан Униан  ·  17.01.18, 12:37 В общем работают 3,8 тысячи работников коммунальных жилищно-эксплуатационных участков.
Кривбасс On-Line Кривбасс On-Line  ·  17.01.18, 12:38 На очередном заседании городского штаба по зиме проанализировали работу всех городских служб во время первых осадков.
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  17.01.18, 12:50 Сегодня, 17 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин удивился отсутствием снегоуборочных машин, которые должны были расчищать дороги во время снегопада. Свои наблюдения он опубликовал у себя…
Фокус Фокус  ·  17.01.18, 12:56 Следить за работой снегоуборочной техники в Киеве и отслеживать месторасположение машин в режим онлайн можно при помощи интерактивной карты. Карта размещена на сайте Kyiv Smart City. На карте можно…
РБК Украина РБК Украина  ·  17.01.18, 13:25 Министр иностранных дел Павел Климкин выразил недовольство по поводу неудовлетворительного процесса уборки снега в Киеве и раскритиковал мэрию за плохую работу. Об этом глава МИДа написал на своей странице…
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