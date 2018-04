Клип на песню Despacito установил новый рекорд YouTube

Клип на песню Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки стал абсолютным рекордсменом YouTube.

Видео с момента публикации в январе 2017 года набрало 5 миллиардов просмотров.Известно, что в августе клип набрал 3 миллиарда просмотров, а в декабре - 4 миллиарда.Вторую позицию в рейтинге занимает клип на композицию See you again Уиза Халифы и Чарли Пута, набравший 3,5 миллиарда просмотров. А замыкает тройку лидеров клип Эда Ширана Shape of you, набравший 3,4 миллиарда просмотров.