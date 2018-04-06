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Клип на песню Despacito установил новый рекорд YouTube

Клип на песню Despacito установил новый рекорд YouTube (7 новостей и 1 видео)

«Ролик собрал пять миллиардов просмотров»

Клип на песню Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки стал абсолютным рекордсменом YouTube.

Видео с момента публикации в январе 2017 года набрало 5 миллиардов просмотров.Известно, что в августе клип набрал 3 миллиарда просмотров, а в декабре - 4 миллиарда.Вторую позицию в рейтинге занимает клип на композицию See you again Уиза Халифы и Чарли Пута, набравший 3,5 миллиарда просмотров. А замыкает тройку лидеров клип Эда Ширана Shape of you, набравший 3,4 миллиарда просмотров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Клип на песню Despacito установил новый рекорд YouTube»
Фото Клип на песню Despacito набрал 5 млрд просмотров на YouTube
Фото Клип на песню Despacito бьет новые рекорды
Фото Новый рекорд YouTube: клип "Despacito" посмотрели больше пяти миллиардов раз
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 10:47 Ролик собрал пять миллиардов просмотров.
Канал 112 Канал 112  ·  06.04.18, 11:13 Как сообщалось ранее, хит Despacito стал триумфатором премии "Латинская Грэмми".
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 12:54 Ролик собрал пять миллиардов просмотров на YouTube.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 13:00 Ролик на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки собрал больше просмотров, чем Эд Ширан и Виз Халифа
Униан Униан  ·  06.04.18, 13:14 Ролик был опубликован на видеохостинге в январе 2017 года. За прошлый год он также побил два рекорда ютьюба.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ITC.ua ITC.ua  ·  06.04.18, 13:52 Самое популярное видео на сервисе YouTube – клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки – продолжает бить собственные рекорды. На этой неделе главный хит 2017 года…
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