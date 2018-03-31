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Клуб Реброва выбыл из кубкового турнира из-за видеоповтора: опубликовано видео

Клуб Реброва выбыл из кубкового турнира из-за видеоповтора: опубликовано видео (4 новости и 1 видео)

«Аль-Ахли в полуфинале Кубка Короля проиграл Аль-Файсали»

Клуб Саудовской Аравии Аль-Ахли, который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, потерпел минимальное поражение в матче 1/2 финала Кубка Короля против Аль-Фейсали.

Подопечные украинца пропустили единственный гол на 76-й минуте. Главный арбитр решил использовать VAR, чтобы уточнить пересек ли мяч линию ворот, после удара бразильского форварда Зе Лава.

Аль-Ахли занимает в чемпионате Саудовской Аравии 2-е место и отстает на одно очко от действующего чемпиона Аль-Хиляля. А вот в Лиге чемпионов в своей группе Аль-Ахли уверенно лидирует за два тура до конца почти гарантировав себе выход в плей-офф.

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Апостроф Апостроф  ·  31.03.18, 12:51 "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, не сумел пробиться в финал Кубка Короля, уступив "Аль Файсали" - 0:1.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 14:06 Аль-Ахли в полуфинале Кубка Короля проиграл Аль-Файсали.
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