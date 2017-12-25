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Клуб второго английского дивизиона захотел сделать своим главным тренером наставника Шахтера - СМИ

Клуб второго английского дивизиона захотел сделать своим главным тренером наставника Шахтера - СМИ (3 новости)

«Паулу Фонсека отклонил выгодное предложение британцев»

Английский клуб готов выплатить донецкому «Шахтеру» большую компенсацию

ФОТО К НОВОСТИ: «Клуб второго английского дивизиона захотел сделать своим главным тренером наставника Шахтера - СМИ»
Фото Шеффилд Уэнсдей планирует пригласить Фонсеку на пост главного тренера
Фото Клуб второго английского дивизиона захотел сделать своим главным тренером наставника Шахтера - СМИ
Фото Тренер "Шахтера" отказался возглавить легендарный английский клуб
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Новое Время Новое Время  ·  25.12.17, 19:20 Английский клуб Шеффилд Уэнсдей, выступающий во втором по силе дивизионе - Чемпионшипе, - намерен пригласить на пост главного тренера наставника Шахтера Паулу Фонсеку, сообщает The Sun
Обозреватель Обозреватель  ·  25.12.17, 20:29 Паулу Фонсека отклонил выгодное предложение британцев
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Клуб второго английского дивизиона захотел сделать своим главным тренером наставника Шахтера - СМИ

Клуб второго английского дивизиона захотел сделать своим главным тренером наставника…
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