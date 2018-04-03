Ко 100-летию Олеся Гончара: Он писал с любовью к Украине, как к жизни, – Портников

К 100-летию со дня рождения Олеся Гончара сотрудники городского совета и днипряне прочитали отрывки из поэзии и прозы своего талантливого земляка. Олесь Гончар родился 3 апреля 1918 года в селе Ломовка, что находилось на окраине тогдашнего Екатеринослава. После смерти матери маленького Олеся забрали на воспитание ее родители, которые жили на Полтавщине - в селе Сухая под Кобеляками. После войны бывший артиллерист Олесь Гончар вернулся в родной город и поступил учиться в Днепропетровский государственный университет. Несколько лет он жил в доме своей сестры, где начал писать свой знаменитый роман «Знаменосцы». Олесь Гончар - один из крупнейших представителей украинской художественной прозы второй половины XX века. Его бронзовый бюст установлен на фасаде корпуса №2 ДНУ, где будущий писатель когда-то учился.
Стихи и отрывки из прозы Олеся Гончара в день его 100-летнего юбилея читали мэр Днипра Борис Филатов, секретарь городского совета Александр Санжара, советник городского головы Максим Музыка, водитель троллейбуса Лидия Белая, студент Университета третьего возраста Леонид Стадник и преподаватель Днипровской детской музыкальной школы №15 Лилия Фетисова-Шепель.
1. Мэр Днипра Борис Филатов
2. Секретарь городского совета Александр Санжара
3. Советник городского головы Максим Музыка
4. Водитель троллейбуса Лидия Белая
5. Студент Университета третьего возраста Леонид Стадник
6. Преподаватель Днипровской детской музыкальной школы №15 Лилия Фетисова-Шепель
Вадим РЫЖКОВ, «День», Днипро