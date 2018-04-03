  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Ко 100-летию Олеся Гончара: Он писал с любовью к Украине, как к жизни, – Портников
Общество
Газета День Газета День ·
· Сотрудники · Олеся Гончара · Апрель
Ко 100-летию Олеся Гончара: Он писал с любовью к Украине, как к жизни, – Портников

Ко 100-летию Олеся Гончара: Он писал с любовью к Украине, как к жизни, – Портников (3 новости)

«Гончар стал первым лауреатом республиканской премии имени Тараса Шевченко. (видео)»

К 100-летию со дня рождения Олеся Гончара сотрудники городского совета и днипряне прочитали отрывки из поэзии и прозы своего талантливого земляка. Олесь Гончар родился 3 апреля 1918 года в селе Ломовка, что находилось на окраине тогдашнего Екатеринослава. После смерти матери маленького Олеся забрали на воспитание ее родители, которые жили на Полтавщине - в селе Сухая под Кобеляками. После войны бывший артиллерист Олесь Гончар вернулся в родной город и поступил учиться в Днепропетровский государственный университет. Несколько лет он жил в доме своей сестры, где начал писать свой знаменитый роман «Знаменосцы». Олесь Гончар - один из крупнейших представителей украинской художественной прозы второй половины XX века. Его бронзовый бюст установлен на фасаде корпуса №2 ДНУ, где будущий писатель когда-то учился.

Стихи и отрывки из прозы Олеся Гончара в день его 100-летнего юбилея читали мэр Днипра Борис Филатов, секретарь городского совета Александр Санжара, советник городского головы Максим Музыка, водитель троллейбуса Лидия Белая, студент Университета третьего возраста Леонид Стадник и преподаватель Днипровской детской музыкальной школы №15 Лилия Фетисова-Шепель.

1. Мэр Днипра Борис Филатов

2. Секретарь городского совета Александр Санжара

Музей Ивана Гончара в Киеве затопило горячей водой, сотрудники спасают…
Музей Ивана Гончара в Киеве затопило горячей водой, сотрудники спасают…

3. Советник городского головы Максим Музыка

4. Водитель троллейбуса Лидия Белая

5. Студент Университета третьего возраста Леонид Стадник

6. Преподаватель Днипровской детской музыкальной школы №15 Лилия Фетисова-Шепель

Вадим РЫЖКОВ, «День», Днипро

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.04.18, 13:42 3 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Олеся Терентьевича Гончара – выдающегося украинского писателя, который, даже находясь в контексте советской системы, сумел писать о Гуманизме, Человеке и «любви…
Главред Главред  ·  03.04.18, 15:58 Гончар стал первым лауреатом республиканской премии имени Тараса Шевченко. (видео)
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт

Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт
Убийства на Майдане: Суд допросит экс-министра Захарченко

Убийства на Майдане: Суд допросит экс-министра Захарченко
Ко 100-летию Олеся Гончара: Он писал с любовью к Украине, как к жизни, – Портников

Ко 100-летию Олеся Гончара: Он писал с любовью к Украине,…
Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 должностей

Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 должностей
Певец LAUD выпустил мистический триллер с детективной историей

Певец LAUD выпустил мистический триллер с детективной историей
За неделю в Украине корью заболели около 700 человек - Минздрав

За неделю в Украине корью заболели около 700 человек -…
Сущенко передал из СИЗО две картины, нарисованные чаем и луковой шелухой

Сущенко передал из СИЗО две картины, нарисованные чаем и луковой…
&quot;Наш долг восстановить память невинно погибших&quot;, - Гройсман заложил капсулу строительства II очереди Мемориала памяти жертв Голодомора

"Наш долг восстановить память невинно погибших", - Гройсман заложил капсулу…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В зоне АТО ранен военный

В зоне АТО ранен военный
Польское госагентство ARP договорилось о выкупе у Таруты Gdańsk Shipyard и GSG Towers

Польское госагентство ARP договорилось о выкупе у Таруты Gdańsk Shipyard…
Во время обстрелов боевиков был ранен украинский боец. Хроника АТО

Во время обстрелов боевиков был ранен украинский боец. Хроника АТО
84-летняя звезда сериала &amp;quot;Династия&amp;quot; Коллинз в купальнике продемонстрировала стройные ноги

84-летняя звезда сериала "Династия" Коллинз в купальнике продемонстрировала стройные ноги
СБУ задержала крымского депутата, который работал на оккупационную власть

СБУ задержала крымского депутата, который работал на оккупационную власть
120 тысяч долларов нужны для спасения Матвейчика

120 тысяч долларов нужны для спасения Матвейчика
Украинский баскетболист умер в возрасте 30 лет

Украинский баскетболист умер в возрасте 30 лет
СБУ раскрыла теракт возле канала &amp;quot;Эспрессо&amp;quot;, во время которого пострадал нардеп Мосийчук - Грицак

СБУ раскрыла теракт возле канала "Эспрессо", во время которого пострадал…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.