Ко 100-летию Олеся Гончара: Он писал с любовью к Украине, как к жизни, – Портников (3 новости) «Гончар стал первым лауреатом республиканской премии имени Тараса Шевченко. (видео)»

К 100-летию со дня рождения Олеся Гончара сотрудники городского совета и днипряне прочитали отрывки из поэзии и прозы своего талантливого земляка. Олесь Гончар родился 3 апреля 1918 года в селе Ломовка, что находилось на окраине тогдашнего Екатеринослава. После смерти матери маленького Олеся забрали на воспитание ее родители, которые жили на Полтавщине - в селе Сухая под Кобеляками. После войны бывший артиллерист Олесь Гончар вернулся в родной город и поступил учиться в Днепропетровский государственный университет. Несколько лет он жил в доме своей сестры, где начал писать свой знаменитый роман «Знаменосцы». Олесь Гончар - один из крупнейших представителей украинской художественной прозы второй половины XX века. Его бронзовый бюст установлен на фасаде корпуса №2 ДНУ, где будущий писатель когда-то учился.

Стихи и отрывки из прозы Олеся Гончара в день его 100-летнего юбилея читали мэр Днипра Борис Филатов, секретарь городского совета Александр Санжара, советник городского головы Максим Музыка, водитель троллейбуса Лидия Белая, студент Университета третьего возраста Леонид Стадник и преподаватель Днипровской детской музыкальной школы №15 Лилия Фетисова-Шепель.

1. Мэр Днипра Борис Филатов

2. Секретарь городского совета Александр Санжара

Музей Ивана Гончара в Киеве затопило горячей водой, сотрудники спасают…

3. Советник городского головы Максим Музыка

4. Водитель троллейбуса Лидия Белая

5. Студент Университета третьего возраста Леонид Стадник

6. Преподаватель Днипровской детской музыкальной школы №15 Лилия Фетисова-Шепель

Вадим РЫЖКОВ, «День», Днипро