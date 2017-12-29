Когда назначат нового главу Нацбанка и кого? Ответ Ирины Луценко (6 новостей и 1 видео) «Ирина Луценко о назначении нового главы НБУ Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb»

Президент Украины Петр Порошенко хотел внести две кандидатуры на должность главы Нацбанка Украины для голосования в Верховной Раде, но, скорее всего, не почувствовал поддержки среди депутатов. Об этом сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.У президента Украины Петра Порошенко есть две кандидатуры на должность главы Нацбанка Украины. Об этом в эфире канала "112 Украина" 29 декабря сказала нардеп от Блока Петра Порошенко, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Есть две кандидатуры, называть я их не буду. Президент хотел вносить эти две кандидатуры для голосования в зале. Я так понимаю, он не почувствовал поддержки, голосов, поэтому кандидатура не была внесена. Мы будем пытаться это делать сразу после начала работы Верховной Рады", сказала она.

10 апреля 2017 года глава НБУ Валерия Гонтарева официально заявила об уходе в отставку с 10 мая. В настоящий момент она находится в отпуске. Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не подписал ее заявление.

Агентство "Українські новини" писало в сентябре, что президент намерен предложить Верховной Раде назначить председателем правления Нацбанка исполняющего обязанности руководителя регулятора Якова Смолия. Он с 11 мая исполняет обязанности главы НБУ. Отмечалось, что вторая кандидатура председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук не набирает голосов в парламенте.

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В декабре Смолий заявил, что президент не предлагал ему возглавить НБУ.

Обновлено в 23:14 У президента Петра Порошенко есть две кандидатуры на должность главы Национального банка Украины.

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