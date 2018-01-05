Когда вернутся морозы, - синоптики (8 новостей) «В США по меньшей мере 19 человек стали жертвами обильных снегопадов и сильных морозов, сообщает CBS News»

В Соединенных Штатах Америки в результате сильных морозов погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом со ссылкой на полицию и спасательные службы сообщает CBS News.

Непогода пришла два дня назад со стороны Мексиканского залива, а затем распространилась на Флориду. Вследствие циклона выпало большое количество снега. Также значительное ухудшение погодных условий сопровождается наводнениями и ураганными ветрами. В результате сильных порывов ветра с океана температура воздуха иногда ощущается как 20, а то и 40 градусов мороза.

Отмечается, что 19 жертв непогоды погибли от переохлаждения. Больше всего от погодных изменений пострадали штаты Массачусетс, Пенсильвания, Флорида, Южная Каролина, Джорджия и Нью-Йорк

В пятницу в США было отменено более 1000 авиарейсов, в четверг - более 4300 рейсов. Также временно закрыты школы и детские сады. Синоптики прогнозируют, что ветер и низкая температура будет оставаться угрозой и в субботу, 6 января.

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Обновлено в 21:27 Больше всего от погодных условий пострадали штаты Массачусетс, Пенсильвания, Флорида, Южная Каролина, Джорджия и Нью-Йорк.

Обновлено в 22:06 На западе Украины в этот день облачно, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +4...+12 градусов.