Количество украинских заложников у донецких террористов возросло и сейчас в плену находятся уже 170 человек, - Ирина Геращенко (10 новостей) «По данным СБУ, в заложниках находятся не меньше 170 человек»

Украина обеспечит реабилитацию заложников, которые вернутся из мест заключения на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом 25 декабря на брифинге заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко со ссылкой на беседу с Президентом Украины Петром Порошенко.

"Только что президент дал поручение, чтобы все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, прошли медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, где раньше лечили только депутатов и министров. Теперь их двери будут открыты для наших заключенных-героев", – рассказала Геращенко .

По ее словам, Порошенко также поручил Министерству обороны сделать все, чтобы как можно быстрее заявленных мужчин и женщин доставили к их семьям.

"Это будет первая волна освобождения. Мы надеемся, что на этом процесс не остановится. Готовы приложить максимум усилий, чтобы вытянуть из тюрем и на оккупированной территории, и в Российской Федерации всех остальных, кто не попадает в эту первую волну 27 декабря", – добавила Геращенко.

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