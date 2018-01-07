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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 19:42
· Украинцы · Рабочий · Литва
Количество выданных Литвой трудовых виз для укранцев выросло вдвое

Количество выданных Литвой трудовых виз для укранцев выросло вдвое (5 новостей)

«В 2017 году Дитва выдала 34,5 тыс трудовых виз или видов на жительство на основании наличия рабочего места. Из них…»

В 2017 году трудовые визы или вид на жительство на основании наличия рабочего места были выданы 34,5 тыс иностранцам, из них примерно 20 тыс - граждане Украины. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Департамент миграции Литвы.

Уточняется, что в 2016 году в Литву на работу прибыли 18 тыс человек, из них примерно 10 тыс - украинцы.

СМИ также приводят комментарии экспертов, по мнению которых, в Литве украинцев привлекают более высокая зарплата и упрощенные условия для трудоустройства. Рабочая сила Литве нужна, поскольку сами литовцы выезжают работать в другие страны. 

Однако критики уверены, что дешевая рабочая сила из Украины остановит рост зарплат жителей страны.

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Обновлено в 18:25 В 2017 году Дитва выдала 34,5 тыс трудовых виз или видов на жительство на основании наличия рабочего места. Из них примерно 20 тыс документов получили жители Украины.

Обновлено в 19:42 А вот в 2016 в Литву на работу приехали 18 тыс. человек, из них около 10 тыс. - из Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  07.01.18, 15:09 В 2017 году Дитва выдала 34,5 тыс трудовых виз или видов на жительство на основании наличия рабочего места. Из них примерно 20 тыс документов получили граждане Украины.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 16:19 В 2017 году Литва выдала 34,5 тысячи трудовых виз или разрешений на жительство на основании наличия рабочего места. Из них примерно 20 тысяч документов получили граждане Украины.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.18, 18:25 В 2017 году Дитва выдала 34,5 тыс трудовых виз или видов на жительство на основании наличия рабочего места. Из них примерно 20 тыс документов получили жители Украины.
Канал 112 Канал 112  ·  07.01.18, 19:42 Литва выдала вдвое больше рабочих виз гражданам Украины в 2017 году по сравнению с 2016-ым. Об этом сообщает агентство DELFI. В 2017 году трудовые визы или вид на жительство на основании наличия рабочего…
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