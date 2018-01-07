Количество выданных Литвой трудовых виз для укранцев выросло вдвое (5 новостей) «В 2017 году Дитва выдала 34,5 тыс трудовых виз или видов на жительство на основании наличия рабочего места. Из них…»

В 2017 году трудовые визы или вид на жительство на основании наличия рабочего места были выданы 34,5 тыс иностранцам, из них примерно 20 тыс - граждане Украины. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Департамент миграции Литвы.

Уточняется, что в 2016 году в Литву на работу прибыли 18 тыс человек, из них примерно 10 тыс - украинцы.

СМИ также приводят комментарии экспертов, по мнению которых, в Литве украинцев привлекают более высокая зарплата и упрощенные условия для трудоустройства. Рабочая сила Литве нужна, поскольку сами литовцы выезжают работать в другие страны.

Однако критики уверены, что дешевая рабочая сила из Украины остановит рост зарплат жителей страны.

С сегодняшнего дня украинцы обязаны ездить по населенным пунктам не быстрее…

Обновлено в 18:25 В 2017 году Дитва выдала 34,5 тыс трудовых виз или видов на жительство на основании наличия рабочего места. Из них примерно 20 тыс документов получили жители Украины.

Обновлено в 19:42 А вот в 2016 в Литву на работу приехали 18 тыс. человек, из них около 10 тыс. - из Украины.