Количество выданных Литвой трудовых виз для укранцев выросло вдвое

В 2017 году трудовые визы или вид на жительство на основании наличия рабочего места были выданы 34,5 тыс иностранцам, из них примерно 20 тыс - граждане Украины. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Департамент миграции Литвы.
Уточняется, что в 2016 году в Литву на работу прибыли 18 тыс человек, из них примерно 10 тыс - украинцы.
СМИ также приводят комментарии экспертов, по мнению которых, в Литве украинцев привлекают более высокая зарплата и упрощенные условия для трудоустройства. Рабочая сила Литве нужна, поскольку сами литовцы выезжают работать в другие страны.
Однако критики уверены, что дешевая рабочая сила из Украины остановит рост зарплат жителей страны.
Обновлено в 18:25 В 2017 году Дитва выдала 34,5 тыс трудовых виз или видов на жительство на основании наличия рабочего места. Из них примерно 20 тыс документов получили жители Украины.
Обновлено в 19:42 А вот в 2016 в Литву на работу приехали 18 тыс. человек, из них около 10 тыс. - из Украины.