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Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 21:28
· Пресс-служба · Январь
Количество заболевших гепатитом в Николаеве выросло до 62 человек

Количество заболевших гепатитом в Николаеве выросло до 62 человек (6 новостей)

«Количество больных гепатитом А в Николаеве продолжает расти, а источник заражения пока установить не удается»

В Николаеве число заболевших гепатитом А увеличилось до 62 человек. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

"По состоянию на утро 9 января 2018 на территории города зарегистрировано 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А. Лабораторно диагноз подтвержден у 24 человек, в том числе у 3 детей", - говорится в сообщении.

Обновлено в 20:54 Среди них: легкой тяжести – 4 человека, в том числе 2 детей;  средней тяжести – 56 человек, из них 9 детей; тяжелая форма – 2 человека, из них 1 ребенок.

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Обновлено в 21:28 В Николаеве количество больных гепатитом А увеличилось до 62 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета. Читайте больше: http://112.ua/obshchestvo/vspyshka-gepatita-v-nikolaeve-kolichestvo-zabolevshih-uvelichilos-do-62-chelovek-428132.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

ФОТО К НОВОСТИ: «Количество заболевших гепатитом в Николаеве выросло до 62 человек»
Фото Количество заболевших гепатитом в Николаеве выросло до 62 человек
Фото Количество заболевших гепатитом А в Николаеве продолжает расти
Фото Число заболевших гепатитом А в Николаеве увеличилось до 62 человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  09.01.18, 17:19 В Николаеве количество больных гепатитом А увеличилось до 62 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.Отмечается, что на утро 9 января 2018 года в городе зарегистрировано 62 случая…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.18, 17:27 Количество больных гепатитом А в Николаеве продолжает расти, а источник заражения пока установить не удается.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.18, 19:15 Число заболевших вирусным гепатитом А в Николаеве увеличилось до 62 человек, сообщает во вторник сайт Николаевского городского совета со ссылкой на данные управления здравоохранения.
ForUm ForUm  ·  09.01.18, 20:54 По состоянию на 9 января 2018 на территории Николаева зарегистрировано 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А, сообщает пресс-служба горсовета.Среди них: легкой тяжести – 4 человека, в том числе…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  09.01.18, 21:28 В Николаеве количество больных гепатитом А увеличилось до 62 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета. Читайте больше: http://112.ua/obshchestvo/vspyshka-gepatita-v-nikolaeve-kolichestvo-zabolevshih-uvelichilos-do-62-chelovek-428132.html…
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