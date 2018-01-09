Количество заболевших гепатитом в Николаеве выросло до 62 человек (6 новостей) «Количество больных гепатитом А в Николаеве продолжает расти, а источник заражения пока установить не удается»

В Николаеве число заболевших гепатитом А увеличилось до 62 человек. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

"По состоянию на утро 9 января 2018 на территории города зарегистрировано 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А. Лабораторно диагноз подтвержден у 24 человек, в том числе у 3 детей", - говорится в сообщении.

Обновлено в 20:54 Среди них: легкой тяжести – 4 человека, в том числе 2 детей; средней тяжести – 56 человек, из них 9 детей; тяжелая форма – 2 человека, из них 1 ребенок.

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Обновлено в 21:28 В Николаеве количество больных гепатитом А увеличилось до 62 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета. Читайте больше: http://112.ua/obshchestvo/vspyshka-gepatita-v-nikolaeve-kolichestvo-zabolevshih-uvelichilos-do-62-chelovek-428132.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb