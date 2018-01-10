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Коломоец подписал новый контракт с Ворсклой

Коломоец подписал новый контракт с Ворсклой (4 новости)

«Нова угода форварда з клубом дійсна до кінця 2019 року»

Стороны решили пролонгировать отношения с "бело-зелеными" до конца 2019-го года.

"Не скрою, что условия моего контракта действительно стали лучше, за что я благодарен руководству клуба. Я несказанно счастлив продолжить свои выступления за команду. У нас действительно замечательный коллектив, все ребята всегда горой друг за друга в жизни и на поле. За счет этого и достигаем тех результатов, которые хочет видеть требовательный болельщик", - отметил Коломоец.

Стоит отметить, что в первой части сезона 2017/2018 Коломоец принял участие в 22 поединках своей команды, отметившись семью забитыми голами и сделав четыре ассиста.

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Добавим, что нападающий дебютировал за сборную Украины 10 ноября в победной игре против Словакии (2:1) на "Арене Львов".

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Sport.ua Sport.ua  ·  10.01.18, 16:55 Нова угода форварда з клубом дійсна до кінця 2019 року
Terrikon Terrikon  ·  10.01.18, 17:26 Стратегическая задача, максимально сохранить нынешний состав "Ворсклы", нашло свое продолжение в продлении контракта с одним из лидеров команды
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  10.01.18, 18:32 Нападающий забил шесть мячей после возвращения в Полтаву
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