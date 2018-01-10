Коломоец подписал новый контракт с Ворсклой

Стороны решили пролонгировать отношения с "бело-зелеными" до конца 2019-го года.

"Не скрою, что условия моего контракта действительно стали лучше, за что я благодарен руководству клуба. Я несказанно счастлив продолжить свои выступления за команду. У нас действительно замечательный коллектив, все ребята всегда горой друг за друга в жизни и на поле. За счет этого и достигаем тех результатов, которые хочет видеть требовательный болельщик", - отметил Коломоец.

Стоит отметить, что в первой части сезона 2017/2018 Коломоец принял участие в 22 поединках своей команды, отметившись семью забитыми голами и сделав четыре ассиста.

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Добавим, что нападающий дебютировал за сборную Украины 10 ноября в победной игре против Словакии (2:1) на "Арене Львов".