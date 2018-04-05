Комитет Рады поддержал законопроект о лицензировании «Киевтеплоэнерго»

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады в четверг, 5 апреля, поддержал законопроект о лицензировании коммунального предприятия Киевтеплоэнерго.

Обновлено в 13:42 В ефірі телеканалу Еспресо Олексій Гончаренко - народний депутат України, БПП.

Обновлено в 14:28 В Верховной раде Украины девятого созыва, состав которой будет сформирован на выборах, проводимых по пропорциональной системе, может быть создано не более 20 комитетов. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 229 нардепов. Так, сегодня ВРУ в первом чтении поддержала законопроект №6256 "О внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно оптимизации работы комитетов Верховной рады Украины и соотношении предметов их ведения по сферам деятельности министерств". Законопроектом предлагается создать не более 20 комитетов в Раде девятого созыва. "В структуре Верховной рады Украины следующего созыва предлагается предусмотреть меньшее количество комитетов (ориентировочно 20), которые должны четко соотноситься со сферами деятельности министерств", - говорится в пояснительной записке. Целью законопроекта является оптимизация работы парламентских комитетов и налаживание действенного сотрудничества парламентских комитетов и профильных министерств на основе совместных предметов ведения, что будет иметь следствием выработку общего видения и внедрение общественно-важных реформ государства в соответствующих отраслях.