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Новое Время Новое Время · · Обновлено в 14:28
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Комитет Рады поддержал законопроект о лицензировании «Киевтеплоэнерго»

Комитет Рады поддержал законопроект о лицензировании «Киевтеплоэнерго» (6 новостей)

«Законопроекты связанны с реформированием комитетов и их членов»

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады в четверг, 5 апреля, поддержал законопроект о лицензировании коммунального предприятия Киевтеплоэнерго.

Обновлено в 13:42 В ефірі телеканалу Еспресо Олексій Гончаренко - народний депутат України, БПП.

Обновлено в 14:28 В Верховной раде Украины девятого созыва, состав которой будет сформирован на выборах, проводимых по пропорциональной системе, может быть создано не более 20 комитетов. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 229 нардепов. Так, сегодня ВРУ в первом чтении поддержала законопроект №6256 "О внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно оптимизации работы комитетов Верховной рады Украины и соотношении предметов их ведения по сферам деятельности министерств". Законопроектом предлагается создать не более 20 комитетов в Раде девятого созыва. "В структуре Верховной рады Украины следующего созыва предлагается предусмотреть меньшее количество комитетов (ориентировочно 20), которые должны четко соотноситься со сферами деятельности министерств", - говорится в пояснительной записке. Целью законопроекта является оптимизация работы парламентских комитетов и налаживание действенного сотрудничества парламентских комитетов и профильных министерств на основе совместных предметов ведения, что будет иметь следствием выработку общего видения и внедрение общественно-важных реформ государства в соответствующих отраслях.

ФОТО К НОВОСТИ: «Комитет Рады поддержал законопроект о лицензировании «Киевтеплоэнерго»»
Фото Рада поддержала реформирование парламента со следующего созыва
Фото Комитет Рады поддержал законопроект о лицензировании «Киевтеплоэнерго»
Фото Верховная Рада поддержала лицензирование Киевтеплоэнерго
Фото Рада намерена ввести формулу автоматического распределения должностей в парламентских комитетах между фракциями
Фото Рада поддержала законопроект об уменьшении количества комитетов
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ТСН ТСН  ·  05.04.18, 11:36 Законопроекты связанны с реформированием комитетов и их членов.
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 12:22 Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, которым предлагают утвердить алгоритм автоматического распределения должностей в парламентских комитетах для Верховной Рады Украины следующего…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 13:42 В ефірі телеканалу Еспресо Олексій Гончаренко - народний депутат України, БПП.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  05.04.18, 14:28 В Верховной раде Украины девятого созыва, состав которой будет сформирован на выборах, проводимых по пропорциональной системе, может быть создано не более 20 комитетов.  Соответствующий законопроект в…
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