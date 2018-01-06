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Экономика и финансы
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 06:11
Компания Ахметова намерена обжаловать решение кипрского суда о замораживании активов

Компания Ахметова намерена обжаловать решение кипрского суда о замораживании активов (6 новостей)

«В СКМ уверяют, что ни прямо, ни косвенно не участвовали в приватизации Укртелеком»

Компания СКМ, принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, заявила, что обжалует решение суда Никосии о замораживании активов на сумму $820 млн, говорится в заявлении СКМ, сообщило "Радио Свобода".

Обновлено в 05:13 Компания Ахметова собирается обжаловать решение Кипрского суда о замораживании активов на $820 млн.

Обновлено в 06:11 В группе СКМ, которая принадлежит Ринату Ахметову, заявили, что обжалуют решение суда Никосии о замораживании активов на сумму 820 миллионов долларов. Об этом сообщает Радио Свобода. "Компания группы СКМ опосредованно приобрела акции Укртелекома у Raga Establishment Limited (тогда EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через два года после приватизации Укртелекома. В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре относительно некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено постановление", – говорится в заявлении группы. Отмечается, что "группа СКМ ни прямо, ни косвенно не принимала участия в приватизации Укртелекома в 2011 году", а претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации компании и выполнения инвестиционных обязательств касаются именно деятельности Raga Establishment Limited. Ранее сообщалось, что Кипрский окружной суд заморозил активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу Укртелекома.

ФОТО К НОВОСТИ: «Компания Ахметова намерена обжаловать решение кипрского суда о замораживании активов»
Фото Компания Ахметова намерена обжаловать решение кипрского суда о замораживании активов
Фото Компания Ахметова собирается обжаловать решение Кипрского суда о замораживании активов на $820 млн – заявление
Фото Компания Ахметова обжалует решение Кипрского суда о заморозке активов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  06.01.18, 00:00 Группа СКМ, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, заявила, что будет обжаловать решение суда на Кипре о замораживании активов на сумму 820 000 000 долларов.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.18, 01:09 В "СКМ" уверяют, что ни прямо, ни косвенно не участвовали в приватизации "Укртелеком".
Новое Время Новое Время  ·  06.01.18, 01:33 В группе СКМ, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, заявили о том, что обжалуют решение кипрского суда о замораживании активов на сумму 820 миллионов долларов.
Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 05:13 Компания Ахметова собирается обжаловать решение Кипрского суда о замораживании активов на $820 млн.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.01.18, 06:11   В группе СКМ, которая принадлежит Ринату Ахметову, заявили, что обжалуют решение суда Никосии о замораживании активов на сумму 820 миллионов долларов. Об этом сообщает Радио Свобода.   "Компания группы…
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