Компания Ахметова намерена обжаловать решение кипрского суда о замораживании активов

Компания СКМ, принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, заявила, что обжалует решение суда Никосии о замораживании активов на сумму $820 млн, говорится в заявлении СКМ, сообщило "Радио Свобода".

Обновлено в 05:13 Компания Ахметова собирается обжаловать решение Кипрского суда о замораживании активов на $820 млн.

Обновлено в 06:11 В группе СКМ, которая принадлежит Ринату Ахметову, заявили, что обжалуют решение суда Никосии о замораживании активов на сумму 820 миллионов долларов. Об этом сообщает Радио Свобода. "Компания группы СКМ опосредованно приобрела акции Укртелекома у Raga Establishment Limited (тогда EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через два года после приватизации Укртелекома. В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре относительно некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено постановление", – говорится в заявлении группы. Отмечается, что "группа СКМ ни прямо, ни косвенно не принимала участия в приватизации Укртелекома в 2011 году", а претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации компании и выполнения инвестиционных обязательств касаются именно деятельности Raga Establishment Limited. Ранее сообщалось, что Кипрский окружной суд заморозил активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу Укртелекома.