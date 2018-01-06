Компания Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin (5 новостей) «Причиной отказа в обслуживании стало несоблюдение компанией WaveCrest правил членства в VISA»

Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций Visa закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой биткоина (Bitcoin).

Обновлено в 21:21 Как сообщили в Visa, причиной отказа в обслуживании стало несоблюдение WaveCrest правил членства в VISA, но это не является борьбой с криптовалютой.

Обновлено в 00:32 "В Visa Europe заявили, что причиной (отказа в обслуживании) Стало несоблюдение WaveCrest правил членства в Visa, однако это не является борьбой с криптовалютами", - говорится в сообщении.