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Компания Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin

Компания Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin (5 новостей)

«Причиной отказа в обслуживании стало несоблюдение компанией WaveCrest правил членства в VISA»

Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций Visa закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой биткоина (Bitcoin).

Обновлено в 21:21 Как сообщили в Visa, причиной отказа в обслуживании стало несоблюдение WaveCrest правил членства в VISA, но это не является борьбой с криптовалютой.

Обновлено в 00:32 "В Visa Europe заявили, что причиной (отказа в обслуживании) Стало несоблюдение WaveCrest правил членства в Visa, однако это не является борьбой с криптовалютами", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Компания Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin»
Фото Компания Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin
Фото Visa закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой биткоина
Фото Visa закрыла обслуживание карт с поддержкой Bitcoin
Фото Visa отказала в обслуживании карты с поддержкой Bitcoin
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 17:10 Компания Visa распорядилась немедленно закрыть все дебетовые карты, выданные банком-эминентом предоплаченных Bitcoin-карт WaveCrest.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.01.18, 21:06 Причиной отказа в обслуживании стало несоблюдение компанией WaveCrest правил членства в VISA.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  06.01.18, 21:21 Транснациональная компания из США, предоставляющая услуги проведения платежных операций Visa закрыла обслуживание карт с поддержкой Bitcoin. Банк-эмитент предоплаченных карт Bitcoin WaveCrest получил…
Канал 112 Канал 112  ·  07.01.18, 00:32 Банк-эмитент Bitcoin-карт WaveCrest получил от процессинговой компании Visa распоряжение немедленно закрыть все выпущенные им дебетовые карты. Об этом сообщает Укринформ. Отмечается, что несколько провайдеров…
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