Компьютерный сбой задержал 15 тыс. авиарейсов в Европе

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) привел во вторник к задержке практически половины авиарейсов в Европе.

Обновлено в 10:22 Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.

Обновлено в 11:04 Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе. Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщили в штаб-квартире организации в Брюсселе, передает Корреспондент. В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13.26 по Киеву). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе. В Eurocontrol рассчитывали, что ситуация нормализуется только поздно вечером. По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов. Также, ранее мы сообщали, что британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров. Первое место уже шестой год подряд занимает сингапурский международный аэропорт Чанги. За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханэда, а также аэропорты Гонконга и Дохи. Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.