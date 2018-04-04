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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 11:04
· Авиарейс
Компьютерный сбой задержал 15 тыс. авиарейсов в Европе

Компьютерный сбой задержал 15 тыс. авиарейсов в Европе (6 новостей)

«Компьютерный сбой в системе по безопасности Eurocontrol стал причиной задержки 15 тыс. авиарейсов в Европе»

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) привел во вторник к задержке практически половины авиарейсов в Европе.

Обновлено в 10:22 Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.

Обновлено в 11:04 Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе. Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщили в штаб-квартире организации в Брюсселе, передает Корреспондент. В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13.26 по Киеву). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе. В Eurocontrol рассчитывали, что ситуация нормализуется только поздно вечером. По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов. Также, ранее мы сообщали, что британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров. Первое место уже шестой год подряд занимает сингапурский международный аэропорт Чанги. За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханэда, а также аэропорты Гонконга и Дохи. Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.

ФОТО К НОВОСТИ: «Компьютерный сбой задержал 15 тыс. авиарейсов в Европе»
Фото Компьютерный сбой задержал 15 тыс. авиарейсов в Европе
Фото Глобальный сбой привел к массовой задержке авиарейсов в Европе
Фото В Европе во вторник была задержана половина авиарейсов из-за компьютерного сбоя
Фото В Европе из-за сбоя в работе компьютерной системы задержаны 15 тысяч авиарейсов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 07:28 Компьютерный сбой в системе по безопасности Eurocontrol стал причиной задержки 15 тыс. авиарейсов в Европе.
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 07:45 Из-за сбоя в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в Европе произошли задержки авиарейсов.
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 08:06 Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе. Из строя вышла система…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.04.18, 10:22 Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  04.04.18, 11:04 Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе. Из строя вышла система…
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