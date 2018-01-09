Конфискация ФК "Металлист" находится на финальной стадии (8 новостей) «Процедура конфискации ФК Металлист (Харьков) в пользу государства находится в завершающей стадии»

"Футбольный клуб "Металлист", конфискация которого находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение о конфискации вступило в силу уже больше двух месяцев назад. Теперь с Министерством юстиции предстоит определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист", - сказал Енин.

Обновлено в 23:51 Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью "5 каналу".

Обновлено в 01:52 Теперь, по словам Енина, Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу.