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Конфискация ФК "Металлист" находится на финальной стадии

Конфискация ФК "Металлист" находится на финальной стадии (8 новостей)

«Процедура конфискации ФК Металлист (Харьков) в пользу государства находится в завершающей стадии»

"Футбольный клуб "Металлист", конфискация которого находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение о конфискации вступило в силу уже больше двух месяцев назад. Теперь с Министерством юстиции предстоит определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист", - сказал Енин.

Обновлено в 23:51 Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью "5 каналу".

Обновлено в 01:52 Теперь, по словам Енина, Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Конфискация ФК "Металлист" находится на финальной стадии»
Фото Конфискация ФК "Металлист" находится на финальной стадии
Фото Конфискация ФК "Металлист" находится на финальной стадии
Фото Конфискация ФК "Металлист" находится на финальной стадии
Фото В ГПУ сообщили, что возврат государству ФК Металлист вышел на финальную стадию
Фото Енин: Конфискация харьковского "Металлиста" находится на финальной стадии
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.18, 22:15 Конфискация футбольного клуба "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.18, 22:15 Конфискация футбольного клуба "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.18, 22:26 Процедура конфискации ФК "Металлист" (Харьков) в пользу государства находится в завершающей стадии.
РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.18, 23:10 Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью "5 каналу".По словам Енина, соответствующее…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 23:46 Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что конфискация футбольного клуба Металлист и переход его в собственность государства находится на финальной стадии.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.01.18, 23:51 Конфискация футбольного клуба "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии, и вскоре решится окончательная судьба клуба. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в…
Гордон Гордон  ·  10.01.18, 01:52 По словам замгенпрокурора Евгения Енина, Минюст должен определить, на чей баланс передать все объекты, принадлежащие "Металлисту".Конфискация харьковского футбольного клуба "Металлист" находится на финальной…
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