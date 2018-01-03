  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. "Конфликт не замороженный, а пожароопасный": глава МИД Германии о войне на Донбассе
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 17:24
· Германия · Конфликт · МИД · Глава МИД Германии · Министр иностранных дел · МИД Германии · Война
"Конфликт не замороженный, а пожароопасный": глава МИД Германии о войне на Донбассе

"Конфликт не замороженный, а пожароопасный": глава МИД Германии о войне на Донбассе (25 новостей)

«Габриэль посетит Киев и Мариуполь»

Германия не бросает Украину на произвол судьбы, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в преддверии своего визита в украинское государство.В Германии не считают, что военный конфликт на востоке Украины заморожен, наоборот, он актуален и пожароопасен. Об этом перед своим визитом в Украину заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает посольство Германии в Киеве на своей странице в Facebook.

"В прошлом году мы стали свидетелями месяцев крупнейшего со времени заключения Минских соглашений насилия на востоке Украины. До сих пор на Донбассе звучит слишком много выстрелов. До сих пор в этом регионе располагается слишком много тяжелого вооружения. Недавно обменом сотен пленных и договоренностью о рождественском перемирии было подано два обнадеживающих сигнала. Так надо продолжать", заявил Габриэль.

Он подчеркнул, что намерен совершить визит в Украину, чтобы показать: "Мы не бросаем вас на произвол судьбы. Для нас этот конфликт ни заморожен, ни забыт, наоборот, он очень актуален и пожароопасен. Мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса, которое бы наконец принесло мир в этот регион".

Сегодня Габриэль отправляется сегодня в Киев, а 4 января на линию соприкосновения возле Мариуполя.

Германия выделяет 14 млн евро на водоснабжение на Донбассе
Германия выделяет 14 млн евро на водоснабжение на Донбассе

Глава внешнеполитического ведомства Германии проведет переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом ключе министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Предметом переговоров с украинской властью будет также курс реформ в Украине, в частности борьба с коррупцией.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В декабре 2017 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, 2017-й год наибольшего насилия в конфликте в Украине с 2014 года.

В 2017 году представители России, Украины, США, Франции и Германии начали переговоры о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса.

В декабре Габриэль заявлял, что "голубые каски" могли бы проследить за соблюдением перемирия и отводом тяжелых вооружений от линии разграничения между сторонами конфликта на Донбассе.

Обновлено в 17:19 Планируется, что министр Габриэль прилетит в Мариуполь в четверг, 4 января. По данным посольства, во время визита в Украину глава МИД Германии проведет политические переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.

Обновлено в 17:24

ФОТО К НОВОСТИ: «"Конфликт не замороженный, а пожароопасный": глава МИД Германии о войне на Донбассе»
Фото Глава МИД Германии: конфликт на Донбассе не замороженный, а пожароопасный
Фото Глава МИД Германии о войне на Донбассе: Для нас этот конфликт ни заморожен, ни забыт. Он очень актуален и пожароопасен
Фото "Конфликт не заморожен". Глава МИД Германии сделал заявление относительно Донбасса и летит в Украину
Фото Не замороженный, не забытый. В Германии считают конфликт на Донбассе "пожароопасным"
Фото Глава МИД Германии: Для нас конфликт на Донбассе ни заморожен, ни забыт
Фото "Мы не бросаем вас на произвол судьбы" - глава МИД Германии приедет в зону конфликта на Донбассе
Фото Глава МИД Германии приедет на Донбасс
Фото Глава МИД Германии назвал конфликт на Донбассе пожароопасным
Фото Конфликт на Донбассе не заморожен и не забыт: Габриэль поддержал Украину
Фото Германия высказалась о "замороженном" конфликте на Донбассе
Фото Конфликт на Донбассе не замороженный, а пожароопасный – глава МИД Германии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 14:10 Для всего Запада и для Германии в частности конфликт на Донбассе не является ни замороженным, ни забытым.
Хвиля Хвиля  ·  03.01.18, 14:19 Для всего Запада и для Германии в частности конфликт на Донбассе не является ни замороженным, ни забытым. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в среду перед отлетом в Украину, сообщает…
Европейская правда Европейская правда  ·  03.01.18, 14:28 "Я сегодня лечу в Киев, а завтра в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине: мы не бросаем вас на произвол судьбы", - сказал Габриэль.
Факты Факты  ·  03.01.18, 14:38 Федеральный министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль едет в Украину с двухдневным визитом
Подробности Подробности  ·  03.01.18, 14:39 Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркивает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  03.01.18, 14:46 Дипломат назвал обнадеживающими сигналами обмен заложников и согласование о соблюдении перемирия на период Новогодних и Рождественских праздников, а также призвал продолжать в этом духе.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.01.18, 14:49 Но в Киеве Габриэль собирается поднять вопрос реформ и борьбы с коррупцией.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.18, 15:13 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным.
ТСН ТСН  ·  03.01.18, 15:19 Габриэль посетит Киев и Мариуполь.
Главред Главред  ·  03.01.18, 15:22 Глава Министерства иностранных дел ФРГ посетит Украину, планирует провести переговоры с властью страны, в частности, о борьбе с коррупцией.
Апостроф Апостроф  ·  03.01.18, 15:26 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, перед своим визитом в зону АТО, заявил, что конфликт на Донбассе является актуальным и пожароопасным, хотя и есть обнадеживающие сигналы.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.01.18, 15:35 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным
Новое Время Новое Время  ·  03.01.18, 15:36 Конфликт на Донбассе для Германии не является ни замороженным, ни забытым, он актуален и опасен. Об этом в обнародованном 3 января заявлении перед отлетом в Украину отметил министр иностранных дел ФРГ…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.01.18, 15:43 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ситуация на Донбассе не является замороженным конфликтом. По его мнению, там возможна эскалация когда-либо, говорится в заявлениичиновника,…
Медиапорт Медиапорт  ·  03.01.18, 15:53 Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сегодня приезжает в Украину.
РБК Украина РБК Украина  ·  03.01.18, 15:55 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным. Об этом он сказал перед отлетом в Киев, сообщает пресс-служба…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.01.18, 15:57 Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин и дальше будет делать все, чтобы найти решение кризиса на Донбассе, которое принесло бы мир в этот регион
Сегодня Сегодня  ·  03.01.18, 16:17 Немецкий дипломат указал на два позитивных сигнала в вопросе урегулирования конфликта. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сегодня посетит Украину для переговоров с украинским коллегой Павлом…
Фокус Фокус  ·  03.01.18, 16:30 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным. Об этом он сказал перед отлетом в Киев, передает Европейская…
Facenews Facenews  ·  03.01.18, 16:53 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сегодня посетит Украину для переговоров с украинским коллегой Павлом Климкиным, а завтра, 4 января, намерен посетить Донбасс. Об этом говорится в сообщении…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  03.01.18, 16:57 Конфликт на Донбассе является пожароопасным, а не замороженным...
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  03.01.18, 17:19 Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль вылетел в Киев, а также планирует посетить Мариуполь. Об этом сообщило посольство Германии в Украине в Facebook.Планируется, что министр Габриэль…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Тука рассказал, когда может состояться новый этап по обмену пленными

Тука рассказал, когда может состояться новый этап по обмену пленными
В МВД рассказали, почему за новые ограничения еще действуют старые штрафы

В МВД рассказали, почему за новые ограничения еще действуют старые…
Порошенко подписал закон, который упростит привлечение инвестиций и работу бизнеса

Порошенко подписал закон, который упростит привлечение инвестиций и работу бизнеса
Спикер Сейма Литвы: в отношениях с РФ не будет изменений, пока не изменится позиция Москвы

Спикер Сейма Литвы: в отношениях с РФ не будет изменений,…
В Кабмине предлагают еще поднять “минималку”

В Кабмине предлагают еще поднять “минималку”
&quot;Конфликт не замороженный, а пожароопасный&quot;: глава МИД Германии о войне на Донбассе

"Конфликт не замороженный, а пожароопасный": глава МИД Германии о войне…
В Украине стартовал новый этап подачи е-деклараций: кто обязан отчитаться о доходах

В Украине стартовал новый этап подачи е-деклараций: кто обязан отчитаться…
Госбюджет-2018 выделил свыше 1,7 млрд грн на жилье для военнослужащих

Госбюджет-2018 выделил свыше 1,7 млрд грн на жилье для военнослужащих
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мін&#039;юст анонсував зустріч щодо нового етапу звільнення заручників

Мін'юст анонсував зустріч щодо нового етапу звільнення заручників
Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно

Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно
В ближайший час столицу накроет туман

В ближайший час столицу накроет туман
&amp;quot;Динамо&amp;quot; вступило в переговоры с &amp;quot;Янг Бойз&amp;quot; по защитнику

"Динамо" вступило в переговоры с "Янг Бойз" по защитнику
Одна из известнейших моделей мира снялась в изысканной фотосессии Valentino

Одна из известнейших моделей мира снялась в изысканной фотосессии Valentino
Прочность Бруклинского моста проверяли слонами

Прочность Бруклинского моста проверяли слонами
Крым. Деградация, или Что ожидает жителей полуострова в 2018

Крым. Деградация, или Что ожидает жителей полуострова в 2018
Кличко опозорился новым двойным перлом, видео феерического ляпа

Кличко опозорился новым двойным перлом, видео феерического ляпа
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.