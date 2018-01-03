"Конфликт не замороженный, а пожароопасный": глава МИД Германии о войне на Донбассе (25 новостей) «Габриэль посетит Киев и Мариуполь»

Германия не бросает Украину на произвол судьбы, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в преддверии своего визита в украинское государство.В Германии не считают, что военный конфликт на востоке Украины заморожен, наоборот, он актуален и пожароопасен. Об этом перед своим визитом в Украину заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает посольство Германии в Киеве на своей странице в Facebook.

"В прошлом году мы стали свидетелями месяцев крупнейшего со времени заключения Минских соглашений насилия на востоке Украины. До сих пор на Донбассе звучит слишком много выстрелов. До сих пор в этом регионе располагается слишком много тяжелого вооружения. Недавно обменом сотен пленных и договоренностью о рождественском перемирии было подано два обнадеживающих сигнала. Так надо продолжать", заявил Габриэль.

Он подчеркнул, что намерен совершить визит в Украину, чтобы показать: "Мы не бросаем вас на произвол судьбы. Для нас этот конфликт ни заморожен, ни забыт, наоборот, он очень актуален и пожароопасен. Мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса, которое бы наконец принесло мир в этот регион".

Сегодня Габриэль отправляется сегодня в Киев, а 4 января на линию соприкосновения возле Мариуполя.

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Глава внешнеполитического ведомства Германии проведет переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом ключе министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Предметом переговоров с украинской властью будет также курс реформ в Украине, в частности борьба с коррупцией.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В декабре 2017 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, 2017-й год наибольшего насилия в конфликте в Украине с 2014 года.

В 2017 году представители России, Украины, США, Франции и Германии начали переговоры о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса.

В декабре Габриэль заявлял, что "голубые каски" могли бы проследить за соблюдением перемирия и отводом тяжелых вооружений от линии разграничения между сторонами конфликта на Донбассе.

Обновлено в 17:19 Планируется, что министр Габриэль прилетит в Мариуполь в четверг, 4 января. По данным посольства, во время визита в Украину глава МИД Германии проведет политические переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.

Обновлено в 17:24