  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Координационный штаб провел заседание по делу убийства юристки Ноздровской
Политика
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 06:17
· Координационный штаб · Заседание · Январь
Координационный штаб провел заседание по делу убийства юристки Ноздровской

Координационный штаб провел заседание по делу убийства юристки Ноздровской (7 новостей и 1 видео)

«Полиция допрашивает дочь убитой правозащитницы Ноздровской»

В четверг, 4 января, в Вышгороде прошло первое заседание специального координационного штаба по расследованию убийства юристки Ирины Ноздровской. Полиция определила дальнейшие направления работы и заявила, что заседания будут проходить ежедневно.

Обновлено в 04:42 На нем определили дальнейшие направления работы и заявили, что заседания будут проходить ежедневно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Обновлено в 06:17 Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия этого преступления.

ФОТО К НОВОСТИ: «Координационный штаб провел заседание по делу убийства юристки Ноздровской»
Фото Координационный штаб проводит заседание по делу правозащитницы Ноздровской
Фото Координационный штаб провел заседание по делу убийства юристки Ноздровской
Фото Координационный штаб по делу Ноздровской будет заседать ежедневно
Фото Координационный штаб по делу убийства Ноздровской будет заседать ежедневно
Фото Координационный штаб по делу Ноздровской будет заседать ежедневно
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  05.01.18, 00:10 Полиция допрашивает дочь убитой правозащитницы Ноздровской.
Новое Время Новое Время  ·  05.01.18, 01:32 В четверг, 4 января, в Вышгороде состоялось первое заседание специального координационного штаба по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Канал 112 Канал 112  ·  05.01.18, 03:13 В Вышгороде прошло первое заседание специального координационного штаба по расследованию убийства юристки Ирины Ноздровской. На нем определили дальнейшие направления работы и заявили, что заседания будут…
Униан Униан  ·  05.01.18, 03:36 Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия этого преступления.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  05.01.18, 04:42 Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб,. 4 января в Вышгороде прошло первое заседание специального координационного штаба по расследованию убийства юристки Ирины Ноздровской.На…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.01.18, 06:17 Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия этого преступления.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Суд в Киеве рассмотрит дело об убийстве Бузины 9 февраля

Суд в Киеве рассмотрит дело об убийстве Бузины 9 февраля
Координационный штаб провел заседание по делу убийства юристки Ноздровской

Координационный штаб провел заседание по делу убийства юристки Ноздровской
НАБУ и САП завершили расследования против Мартыненко

НАБУ и САП завершили расследования против Мартыненко
Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец, предупреждают в МИД

Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец,…
Германия и Франция с целью миротворчества стараются не злить Москву предоставлением Киеву оружия, но они ошибаются, - Ирина Геращенко

Германия и Франция с целью миротворчества стараются не злить Москву…
В Мариуполе суд приговорил почти к семи годам тюрьмы главного сепаратиста города

В Мариуполе суд приговорил почти к семи годам тюрьмы главного…
Геращенко призвала Польшу уважительно относиться к украинским трудовым мигрантам

Геращенко призвала Польшу уважительно относиться к украинским трудовым мигрантам
Геращенко: украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на освобождении всех заложников

Геращенко: украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен

Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен
Интересные факты о золоте, которые вы могли не знать (Фото)

Интересные факты о золоте, которые вы могли не знать (Фото)
В Мексике микроавтобус слетел с моста в водоем, 9 погибших

В Мексике микроавтобус слетел с моста в водоем, 9 погибших
Гороскоп любви на 2018 год: какие отношения необходимы разным знакам Зодиака

Гороскоп любви на 2018 год: какие отношения необходимы разным знакам…
Сегодня в Киеве частично ограничат движение по некоторым мостам

Сегодня в Киеве частично ограничат движение по некоторым мостам
Украинцы спасают экономику Польши – Климкин

Украинцы спасают экономику Польши – Климкин
На Львівщині на хабарі затримали заступника одного з міських голів

На Львівщині на хабарі затримали заступника одного з міських голів
ФБР проводит расследование против фонда Клинтон

ФБР проводит расследование против фонда Клинтон
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.