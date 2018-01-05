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Координационный штаб провел заседание по делу убийства юристки Ноздровской (7 новостей и 1 видео) «Полиция допрашивает дочь убитой правозащитницы Ноздровской»

В четверг, 4 января, в Вышгороде прошло первое заседание специального координационного штаба по расследованию убийства юристки Ирины Ноздровской. Полиция определила дальнейшие направления работы и заявила, что заседания будут проходить ежедневно.

Обновлено в 04:42 На нем определили дальнейшие направления работы и заявили, что заседания будут проходить ежедневно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Обновлено в 06:17 Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия этого преступления.