Корь скосила еще одну область, болеют взрослые

В результате вспышки кори в Украине умер еще один заболевший. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
"Стало известно о еще одной смерти от кори: умер взрослый человек. Таким образом, в новом году от кори в Украине умерли уже два человека", - говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что инкубационный период кори без проявления симптомов составляет 6-21 дней.
Далее начинается период заболевания с такими симптомами:
высокая температура,
головная боль,
насморк,
сухой кашель,
увеличение лимфоузлов,
воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения),
понос и рвота.
Корь может привести к серьезным осложнениям: пневмония, ушная инфекция, воспаление мозга - энцефалит, а также к инвалидности и смерти.
"Корью болеют не только дети, но и взрослые: под угрозой все, кто не имеет прививки. В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу", - добавили в Минздраве.
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Стало відомо про ще одну смерть від кору: померла доросла людина. Відтак, у новому році від кору в Україні померли вже д...
Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України 17 січня 2018 р.
Обновлено в 14:26 Это второй смертельный случай от болезни с начала года.
Обновлено в 14:44 "Стало известно о еще одной смерти от кори: умер взрослый человек. Таким образом, в новом году от кори в Украине умерли уже два человека", –; говорится в сообщении.