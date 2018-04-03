"Король биатлона" объявил о завершении карьеры

Легендарный норвежский биатлонист сегодня официально подтвердит, что заканчивает спортивную карьеру.

Обновлено в 14:12 Бьорндален пояснил, что принял решение, прислушавшись к советам медиков и семьи. По словам спортсмена, у него появились проблемы с сердцем.

Обновлено в 14:28 Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, который является восьмикратным олимпийским чемпионом, заявил о завершении карьеры. Об этом сообщает норвежское издание NRK. "Я бы охотно выступал еще несколько лет, но это мой последний сезон", - сказал он во время пресс-конференции. По словам Бьорндалена, в период летней подготовки у него было два приступа мерцательной аритмии, еще один был в начале сезона-2017/18. Проблемы возникали не во время тренировок, поэтому биатлонист не сомневался в том, что может продолжать готовиться к гонкам. Бьорндален выиграл восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах, а также четыре серебряных и одну "бронзу". Он шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира. В прошедшем сезоне спортсмен не смог пробиться в состав сборной Норвегии для участия в Олимпиаде-2018. Однако он поехал в Пхенчхан с командой Белоруссии и поддерживал жену Дарью Домрачеву.