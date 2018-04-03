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Terrikon Terrikon · · Обновлено в 14:28
"Король биатлона" объявил о завершении карьеры

"Король биатлона" объявил о завершении карьеры (19 новостей)

«44-летний спортсмен не сдержал слез во время речи»

Легендарный норвежский биатлонист сегодня официально подтвердит, что заканчивает спортивную карьеру.

Обновлено в 14:12 Бьорндален пояснил, что принял решение, прислушавшись к советам медиков и семьи. По словам спортсмена, у него появились проблемы с сердцем.

Обновлено в 14:28 Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, который является восьмикратным олимпийским чемпионом, заявил о завершении карьеры. Об этом сообщает норвежское издание NRK. "Я бы охотно выступал еще несколько лет, но это мой последний сезон", - сказал он во время пресс-конференции. По словам Бьорндалена, в период летней подготовки у него было два приступа мерцательной аритмии, еще один был в начале сезона-2017/18. Проблемы возникали не во время тренировок, поэтому биатлонист не сомневался в том, что может продолжать готовиться к гонкам. Бьорндален выиграл восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах, а также четыре серебряных и одну "бронзу". Он шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира. В прошедшем сезоне спортсмен не смог пробиться в состав сборной Норвегии для участия в Олимпиаде-2018. Однако он поехал в Пхенчхан с командой Белоруссии и поддерживал жену Дарью Домрачеву.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Король биатлона" объявил о завершении карьеры»
Фото "Король биатлона" Бьорндален объявил об окончании карьеры
Фото Легендарный биатлонист Бьорндален завершил карьеру
Фото Уле Айнар Бьорндален объявил о завершении карьеры
Фото Легендарный Бьорндален объявил о завершении карьеры и признался, что у него были проблемы с сердцем
Фото Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста
Фото Легендарный Бьерндален завершает карьеру, взяв 8 золотых медалей Олимпиад
Фото Легендарный спортсмен объявил о завершении карьеры в 44 года
Фото Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален объявил о завершении карьеры
Фото Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален завершил карьеру
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  03.04.18, 12:34 Легендарный норвежец является участником шести Олимпиад.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 12:35 Самый титулованный биатлонист мира Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры
Sport.ua Sport.ua  ·  03.04.18, 12:37 Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален принял решение закончить выступления
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  03.04.18, 12:39 Норвежец сказал, что провел свой последний сезон
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 12:56 44-летний спортсмен не сдержал слез во время речи.
УНН УНН  ·  03.04.18, 13:13 Спортсмен отметил, что у него возникли проблемы с сердцем. В частности, его беспокоила фибрилляция предсердий, а также неправильный и слишком быстрый сердечный ритм во время подготовки к этому сезону.…
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 13:15 Самый титулованный биатлонист мира норвежец Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры.
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 13:19 Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении своей спортивной карьеры.
Факты Факты  ·  03.04.18, 13:19 Восьмикратный олимпийский чемпион ушел из большого спорта в 44 года
Фокус Фокус  ·  03.04.18, 13:38 Самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад (13 медалей и 8 побед) норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает ТАСС. О…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 13:40 Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает норвежский телеканал NRK.
Politeka Politeka  ·  03.04.18, 13:51 Легендарный норвежец принял важное карьерное решение Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьерндален подтвердил, что завершает карьеру. «Я бы охотно выступал еще несколько лет, но это мой последний…
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 13:59 Самый титулованный биатлонист в истории Оле Эйнар Бьорндален объявил о завершении своей профессиональной карьеры.
Гордон Гордон  ·  03.04.18, 14:12 Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален пояснил, что принял решение, прислушавшись к советам медиков и семьи. 3 апреля восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.04.18, 14:28 Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, который является восьмикратным олимпийским чемпионом, заявил о завершении карьеры. Об этом сообщает норвежское издание NRK. "Я бы охотно выступал еще несколько…
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