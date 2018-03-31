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"Козачка из Запорожья". Стало известно о второй свадьбе сына Ющенко (видео)

"Козачка из Запорожья". Стало известно о второй свадьбе сына Ющенко (видео) (4 новости)

«Виктор Ющенко признался, что теперь он может быть спокоен за сына. (видео)»

Избранницей Ющенко стала 34-летняя Елена Безуглая из Запорожья

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Главред Главред  ·  31.03.18, 17:38 Виктор Ющенко признался, что теперь он может быть спокоен за сына. (видео)
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