Козловский, Фомичев, Герасименко: освобожденные из плена оккупантов украинцы пришли в Раду. ВИДЕО (5 новостей) «Верховную Раду посетили недавно освобожденные из плена российских оккупантов украинские заложники»

Освобожденные украинцы призвали западных дипломатов активизировать работу с целью получения Международным Комитетом Красного Креста допуска в тюрьмы на оккупированных территориях и поиска пропавших без вести.

Обновлено в 19:57 Освобожденные украинские заложники в четверг, 18 января, встретились с послами и представителями посольств стран Европейского Союза и G7.

Обновлено в 22:15 Десять освобожденных из плена украинцев встретились в четверг с послами и представителями посольств стран G-7 и Евросоюза.