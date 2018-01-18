Козловский, Фомичев, Герасименко: освобожденные из плена оккупантов украинцы пришли в Раду. ВИДЕО

Освобожденные украинцы призвали западных дипломатов активизировать работу с целью получения Международным Комитетом Красного Креста допуска в тюрьмы на оккупированных территориях и поиска пропавших без вести.
Обновлено в 19:57 Освобожденные украинские заложники в четверг, 18 января, встретились с послами и представителями посольств стран Европейского Союза и G7.
Обновлено в 22:15 Десять освобожденных из плена украинцев встретились в четверг с послами и представителями посольств стран G-7 и Евросоюза.