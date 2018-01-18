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Политика
Униан Униан · · Обновлено в 22:15
· Санкции против России · Работа · Украинцы · Посол
Козловский, Фомичев, Герасименко: освобожденные из плена оккупантов украинцы пришли в Раду. ВИДЕО

Козловский, Фомичев, Герасименко: освобожденные из плена оккупантов украинцы пришли в Раду. ВИДЕО (5 новостей)

«Верховную Раду посетили недавно освобожденные из плена российских оккупантов украинские заложники»

Освобожденные украинцы призвали западных дипломатов активизировать работу с целью получения Международным Комитетом Красного Креста допуска в тюрьмы на оккупированных территориях и поиска пропавших без вести.

Обновлено в 19:57 Освобожденные украинские заложники в четверг, 18 января, встретились с послами и представителями посольств стран Европейского Союза и G7.

Обновлено в 22:15 Десять освобожденных из плена украинцев встретились в четверг с послами и представителями посольств стран G-7 и Евросоюза.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.01.18, 17:33 Верховную Раду посетили недавно освобожденные из плена российских оккупантов украинские заложники.
Европейская правда Европейская правда  ·  18.01.18, 19:57 Освобожденные украинские заложники в четверг, 18 января, встретились с послами и представителями посольств стран Европейского Союза и G7.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.01.18, 22:15 Десять освобожденных из плена украинцев встретились в четверг с послами и представителями посольств стран G-7 и Евросоюза.
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