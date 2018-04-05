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Красота: одесситы поженились на борту самолета

Красота: одесситы поженились на борту самолета (5 новостей)

«На борту самолета их официально объявили мужем и женой»

Необычная регистрация брака состоялась на высоте около 1 тыс. метров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Красота: одесситы поженились на борту самолета»
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Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 13:55 На борту самолета их официально объявили мужем и женой
Vgorode.ua Одесса Vgorode.ua Одесса  ·  05.04.18, 14:00 В Одессе молодожены зарегистрировали свой брак на небесах. Одесситы Мария и Алексей поженились на борту самолета АН-2. Случилось это на высоте около тысячу метров в присутствии родных и близких жениха…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 15:16 В Одессе на борту самолета поженили молодоженов Марию и Алексея
Голос.UA Голос.UA  ·  05.04.18, 15:20 В Одессе работники ЗАГС впервые в Украине оформили брак на борту самолета на высоте 800 метров. Об этом сообщает РИА Новости Украина. Молодожены Мария Попович и Алексей Потравко арендовали самолет Ан-2,…
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