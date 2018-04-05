Красота: одесситы поженились на борту самолета

Vgorode.ua Одесса · 05.04.18, 14:00

В Одессе молодожены зарегистрировали свой брак на небесах. Одесситы Мария и Алексей поженились на борту самолета АН-2. Случилось это на высоте около тысячу метров в присутствии родных и близких жениха…