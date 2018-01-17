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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 22:57
· Депутат · Германия · Коррупция · Народный депутат · Квартира
Кредит на миллион: как нардепы скупают элитное жилье в Европе

Кредит на миллион: как нардепы скупают элитное жилье в Европе (10 новостей)

«В квартире несколько этажей»

Сестра подозреваемого в коррупции народного депутата Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат купила квартиру в Германии за почти 4 млн грн. Соответствующие изменения она внесла в свою электронную декларацию.

Согласно данным декларации, 27 ноября 2017 года Розенблат приобрела право собственности "на квартиру на этажах с 6 по 9 с подвалом и гаражом". Стоимость квартиры - 3995667 грн.

В комментарии Украинской правде депутат пояснила, что речь идет о жилом доме в 215 кв м, состоящем из двух несколькоуровневых квартир. При этом площадь ее квартиры составляет 113 кв м.

"Я вместе с мужем приобрела квартиру... Приобрели в кредит", - уточнила Розенблат, добавив, что сообщение в НАПК о получении кредита подаст 18 января.

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Обновлено в 22:06 Сестра нардепа Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела квартиру в Германии за почти 4 миллиона гривен.

Обновлено в 22:57 Продавцом недвижимости, согласно данным реестра, выступила иностранная гражданка Ирмгард Гокель.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кредит на миллион: как нардепы скупают элитное жилье в Европе»
Фото Кредит на миллион: как нардепы скупают элитное жилье в Европе
Фото Взяла в кредит? Сестра Розенблата обзавелась элитной недвижимостью в Германии
Фото Сестра Розенблата купила квартиру в Германии почти за 4 млн грн
Фото Сестра Розенблата приобрела в Германии многоуровневую квартиру за 4 млн грн
Фото Сестра скандального Розенблата купила квартиру в Германии за 4 миллиона гривен
Фото Сестра нардепа Розенблата купила квартиру в Германии
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Politeka Politeka  ·  17.01.18, 20:33 Сестра народного депутата Борислава Розенблата купила в Германии квартиру за почти 4 млн гривен Об этом стало известно из изменений в имущественном состоянии, которые Елена Розенблат внесла в Единый госреестр…
Обозреватель Обозреватель  ·  17.01.18, 20:41 В квартире несколько этажей
Главред Главред  ·  17.01.18, 21:10 По словам Елены Розенблат, сумму на покупку в недвижимости они с супругом взяли в банке.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  17.01.18, 21:18 Сестра нардепа Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела квартиру в Германии за почти 4 миллиона гривен. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой…
Facenews Facenews  ·  17.01.18, 21:20 Сестра нардепа Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела квартиру в Германии за почти 4 миллиона гривен.Об этом свидетельствуют изменения в имущественном…
ForUm ForUm  ·  17.01.18, 21:36 Сестра нардепа Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела квартиру в Германии за почти 4 миллиона гривен. Об этом сообщает Украинская правда со…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.01.18, 22:06 Сестра нардепа Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела квартиру в Германии за почти 4 миллиона гривен.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.01.18, 22:57 Сестра народного депутата Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат купила квартиру в Германии за почти 4 млн гривен. Соответствующие изменения она внесла в свою…
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