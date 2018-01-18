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Крещение Господне 2018: что нужно успеть сделать в праздник

Крещение Господне 2018: что нужно успеть сделать в праздник (2 новости)

«Крещение Господне знаменует окончание святочных праздников и крещение Иисуса Христа в водах Иордана. В этот день вся вода становится животворящей…»

Существуют запреты в праздник Крещения Господнего

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Joinfo Joinfo  ·  18.01.18, 21:58 Крещение Господне знаменует окончание святочных праздников и крещение Иисуса Христа в водах Иордана. В этот день вся вода становится животворящей и исцеляет от всех болезней. Однако есть такие вещи, о…
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