Крещение в Киеве: жители города рассказали, почему ныряют в прорубь и как загадывать желания

18 января телезрители «Первого Городского» могли поучаствовать в нашем интерактиве и ответить на вопрос: «Планируете ли Вы нырять в прорубь на Крещение?». Большинство телезрителей, а именно 50%, сказали, что не будут нырять в ледяную воду. Горожане боятся заболеть. 38% криворожан у экранов телеканала «Первый Городской» сообщили, что будут окунаться в прорубь. Они делают это каждый год. Ещё 12% телезрителей утверждают, что в этом году впервые попробуют нырять в ледяную купель. Ищите ежедневные опросы на важные темы в эфире телеканала, звоните по номерам на экране и высказывайте своё мнение. Ваш голос важен для нас. Дополнительная плата за соединение не взимается, действует тарификация вашего оператора связи.

Обновлено в 00:01 Праздник Крещения Господня —...

Обновлено в 00:58 В пятницу, 19 января, христиане восточного обряда отмечают Крещение, или Богоявление Господнее. Этот праздник отмечается в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан.Слово "крещу" дословно в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Крестил Христа пророк Иоанн, сразу узнавший в нем Спасителя, ожидаемого еврейским народом. По преданию, когда Иисус вышел из воды, на него в виде голубя сошел святой дух, а голос с небес свидетельствовал о нем как о сыне божием. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, поскольку, убеждены верующие, именно так людям явился Бог в трех лицах: отца, говорившего с небес, сына-Христа и святого духа в виде голубя. Согласно евангельскому рассказу, после своего крещения Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю. В Киеве на Крещение откроют еще один выход со станции метро Гидропарк