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Общество
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог) · · Обновлено в 00:58
· Январь
Крещение в Киеве: жители города рассказали, почему ныряют в прорубь и как загадывать желания

Крещение в Киеве: жители города рассказали, почему ныряют в прорубь и как загадывать желания (6 новостей)

«Праздник Крещения Господня —..»

18 января телезрители «Первого Городского» могли поучаствовать в нашем интерактиве и ответить на вопрос: «Планируете ли Вы нырять в прорубь на Крещение?». Большинство телезрителей, а именно 50%, сказали, что не будут нырять в ледяную воду. Горожане боятся заболеть. 38% криворожан у экранов телеканала «Первый Городской» сообщили, что будут окунаться в прорубь. Они делают это каждый год. Ещё 12% телезрителей утверждают, что в этом году впервые попробуют нырять в ледяную купель. Ищите ежедневные опросы на важные темы в эфире телеканала, звоните по номерам на экране и высказывайте своё мнение. Ваш голос важен для нас. Дополнительная плата за соединение не взимается, действует тарификация вашего оператора связи.

Обновлено в 00:01 Праздник Крещения Господня —...

Обновлено в 00:58 В пятницу, 19 января, христиане восточного обряда отмечают Крещение, или Богоявление Господнее. Этот праздник отмечается в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан.Слово "крещу" дословно в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Крестил Христа пророк Иоанн, сразу узнавший в нем Спасителя, ожидаемого еврейским народом. По преданию, когда Иисус вышел из воды, на него в виде голубя сошел святой дух, а голос с небес свидетельствовал о нем как о сыне божием. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, поскольку, убеждены верующие, именно так людям явился Бог в трех лицах: отца, говорившего с небес, сына-Христа и святого духа в виде голубя. Согласно евангельскому рассказу, после своего крещения Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю. В Киеве на Крещение откроют еще один выход со станции метро Гидропарк

ФОТО К НОВОСТИ: «Крещение в Киеве: жители города рассказали, почему ныряют в прорубь и как загадывать желания»
Фото Крещение в Киеве: жители города рассказали, почему ныряют в прорубь и как загадывать желания
Фото 19 января – Православная Церковь празднует Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
Фото Православные верующие празднуют Крещение Господне
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Сегодня Сегодня  ·  18.01.18, 19:25 В городе завтра будут отмечать один из главнейших христианских праздников. В Киеве завтра, 19 января будут отмечать Крещение Господне. В нескольких местах на Днепре и других водоемах столицы уже подготовили…
UAinfo UAinfo  ·  18.01.18, 19:30 Купание в проруби – традиционная крещенская забава. В этом году вы тоже решили присоединиться к "ледяному братству"? Прислушайтесь к рекомендациям лучших врачей столичной клиники "Добробут".
Апостроф Апостроф  ·  18.01.18, 19:58 Традиционно 19 января православные верующие празднуют Крещение Господне, или Богоявление, которое связывают с водой и купаниями в проруби.
Униан Униан  ·  19.01.18, 00:01 Праздник Крещения Господня —...
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.01.18, 00:58 В пятницу, 19 января, христиане восточного обряда отмечают Крещение, или Богоявление Господнее.   Этот праздник отмечается в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан.Слово "крещу" дословно в переводе…
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