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Крещенский сочельник: что можно и что нельзя делать

Крещенский сочельник: что можно и что нельзя делать (4 новости)

«Навечерие Крещения Господня предваряет церковный праздник»

В Украине 19 января 2018 года отмечается Крещение Господне, или Богоявление. Это христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Традиционно 19 января верующие люди и просто сторонники здорового способа жизни омываются в одном из специально освященных водоемов или рек. Некоторые верующие проводят омовение в ночь с 18 на 19 января. Вода в этот день считается святой и очищает человека на год вперед. 

В Киеве локации для купания на Крещение оборудовали в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы. Среди основных мест для купания стоит отметить столичный Гидропарк. Возле часовни в честь Крещения Господня 19 января в 14:00 начнется обряд освящения воды, который проведет предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

В Деснянском районе 19 января в парке Дружбы Народов состоится фестиваль "МоржиFest". Там будут организованы мастер-классы по моржеванию, флешмоб, показательное выступление на квадроциклах, различные забеги и соревнования. Официальная часть с освящением воды продлится с 12:00 до 13:00. Также места оборудуют в зоне отдыха "Троещина" по ул. Оноре де Бальзака.

На Оболони искупаться на Богоявление можно будет в озере Вербное, а также по ул. Приречной, возле Свято-Покровского собора. Там 19 января в 12:00 начнется обряд освящения вод Днепра митрополитом Онуфрием (УПЦ МП).

Киеве демонтируют елку и праздничный городок на Софийской площади
Киеве демонтируют елку и праздничный городок на Софийской площади

В этот же день праздничные мероприятия пройдут также и в Пирогово. Празднование начнется в 10:00 с утренней литургии и освящения воды у старинного храма Архистратига Михаила. После этого у желающих будет возможность согреться у символического костра и научиться народным танцам.

В Харькове на Богоявление освятят восемь мест для купания, начиная с 9:00 до 16:00 19 января. Для купания будут открыты источники в Саржином яру, поселке Жуковского, Алексиев источник в районе Алексеевка, источник на Минераловодской улице исторического района "Тюринка", обновленная в 2015 году купель на улице Тимуровцев и другие.

Во Львове, как известно, запретили купание во всех водоемах города во время праздника, однако вместо этого будут оборудованы специальные места для безопасного погружения в воду. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета. Городской портал "Новости Львова" уведомляет, что "в частности, управление культуры Львовского городского совета приглашает львовян и гостей города в парк "Ореховая роща". Освящение воды состоится в парке в 12:00 19 января, а само празднование продлится до 18:00. Также будут действовать точки с едой, места для обогрева и переодевания. 

В Одессе купания пройдут с 23:00 18 января до 01:00 19 января по трем адресам – это пляжи "Золотой берег" (остановка "16-я станция Большого Фонтана"), "Ланжерон" и "Лузановка". Об этом сообщается на официальном сайте города. К празднованию уже подготовились – накануне было проведено обследование пляжей, дна моря, чтобы обеспечить безопасность во время водокрещенских обрядов. Кроме того, будут установлены палатки с чаем и возможностью переодеться после купаний, а также планируется работа общественного транспорта в ночь на 19 января.

В Днепре тоже определили несколько официаль

ФОТО К НОВОСТИ: «Крещенский сочельник: что можно и что нельзя делать»
Фото Крещенский сочельник 2018: приметы и традиции праздника
Фото Крещение Господне 2018: что обязательно нужно сделать в праздник
Фото Крещение Господне 2018: Где искупаться в разных городах Украины
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Телеграф Телеграф  ·  18.01.18, 09:30 18 января Русская Православная церковь отмечает день Навечерия Крещения Господня или Крещенский Сочельник.
Телеграф Телеграф  ·  18.01.18, 10:11 Освященную воду принято хранить целый год: она не теряет своих свойств.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.01.18, 12:44 Навечерие Крещения Господня предваряет церковный праздник.
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