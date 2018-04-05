  1. Главная
  2. Новости
  3. "Кризис доверительных отношений с ребенком". Кулеба прокомментировал избиение школьника в Киеве
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:07
· Дети · Школьник · Директор · Ребенок
&quot;Кризис доверительных отношений с ребенком&quot;. Кулеба прокомментировал избиение школьника в Киеве

"Кризис доверительных отношений с ребенком". Кулеба прокомментировал избиение школьника в Киеве (6 новостей)

«Ученика одноклассники избили ради развлечения»

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба утверждает, что дисциплинарное взыскание – не достаточное наказание для директора школы, в которой избили семиклассника и сломали ему позвоночник. Об этом сообщает ТСН.

"Я считаю, что не достаточно. Событие достаточно резонансное. Уже все люди возмущены, уже все ждут, что будет происходить с этими учителями, с директором школы. И знаете, что возмущает... Мне даже ребенок написал, который входит в Детский национальный совет, он возмутился тем, что общество - или взрослые - разделились на два лагеря: с одной стороны, родители обвиняют, с другой стороны, учителя оправдывают (поведение коллеги - ред.). Директор школы с каменным лицом говорит: "Ну, это же дети, они играются". И вот это больше всего возмущает", - сказал он.

По словам Кулебы, только 4% детей обращаются к взрослым в случае буллинга.

"Низкий уровень доверия. Дети не знают, к кому обращаться. Дети не хотят говорить родителям о том, что с ними происходит... Ребенок сам решает эти проблемы, ребенок сам с этим ходит", - отметил он.

В России дети заживо сгорели в ТРЦ: все подробности
В России дети заживо сгорели в ТРЦ: все подробности

 "У нас сегодня кризис доверительных отношений с ребенком", - добавил Кулеба.

Омбудсмен также отметил, что сейчас с Министерством образования будет разрабатываться программа для избежания буллинга в школах.

Обновлено в 14:07

ФОТО К НОВОСТИ: «"Кризис доверительных отношений с ребенком". Кулеба прокомментировал избиение школьника в Киеве»
Фото "Кризис доверительных отношений с ребенком". Кулеба прокомментировал избиение школьника в Киеве
Фото В киевской школе ребенку сломали позвоночник: у Порошенко отреагировали
Фото Школьнику сломали позвоночник: Кулеба прокомментировал избиение мальчика
Фото У Порошенко прокомментировали избиение школьника, которому сломали позвоночник
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  05.04.18, 09:43 Ученика одноклассники избили ради развлечения.
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 12:06 Николай Кулеба отметил, что лишь 4% детей после травли в школе рассказывают о происшествии учителям
Экономические Известия Экономические Известия  ·  05.04.18, 12:27 Директора киевской школы, где избили и сломали позвоночник ученику 7-го класса Максиму Черникову, наказали недостаточно строго.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бавария» рассматривает тренера «Айнтрахта» на смену Хайнкеса

«Бавария» рассматривает тренера «Айнтрахта» на смену Хайнкеса
Бьорндален: «Буду помогать Домрачевой, если она решит продолжить карьеру»

Бьорндален: «Буду помогать Домрачевой, если она решит продолжить карьеру»
Стадион «Аякса» будет назван в честь Йохана Кройффа

Стадион «Аякса» будет назван в честь Йохана Кройффа
Хирн: «Думаю, сможем договориться о бое Джошуа − Уайлдер на сентябрь - декабрь»

Хирн: «Думаю, сможем договориться о бое Джошуа − Уайлдер на…
Валерий ГАЗЗАЕВ: «Венгер выиграл очень мало трофеев с Арсеналом»

Валерий ГАЗЗАЕВ: «Венгер выиграл очень мало трофеев с Арсеналом»
Голова львівської федерації: «Матчі збірної треба проводити у Львові»

Голова львівської федерації: «Матчі збірної треба проводити у Львові»
Снукер. Селби и Робертсон вышли в 1/4 China Open

Снукер. Селби и Робертсон вышли в 1/4 China Open
«Шлях чемпіона»: шанс виграти квитки на фінал Ліги чемпіонів

«Шлях чемпіона»: шанс виграти квитки на фінал Ліги чемпіонів
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.