&quot;Кризис доверительных отношений с ребенком&quot;. Кулеба прокомментировал избиение школьника в Киеве

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба утверждает, что дисциплинарное взыскание – не достаточное наказание для директора школы, в которой избили семиклассника и сломали ему позвоночник. Об этом сообщает ТСН.

"Я считаю, что не достаточно. Событие достаточно резонансное. Уже все люди возмущены, уже все ждут, что будет происходить с этими учителями, с директором школы. И знаете, что возмущает... Мне даже ребенок написал, который входит в Детский национальный совет, он возмутился тем, что общество - или взрослые - разделились на два лагеря: с одной стороны, родители обвиняют, с другой стороны, учителя оправдывают (поведение коллеги - ред.). Директор школы с каменным лицом говорит: "Ну, это же дети, они играются". И вот это больше всего возмущает", - сказал он.

По словам Кулебы, только 4% детей обращаются к взрослым в случае буллинга.

"Низкий уровень доверия. Дети не знают, к кому обращаться. Дети не хотят говорить родителям о том, что с ними происходит... Ребенок сам решает эти проблемы, ребенок сам с этим ходит", - отметил он.

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"У нас сегодня кризис доверительных отношений с ребенком", - добавил Кулеба.

Омбудсмен также отметил, что сейчас с Министерством образования будет разрабатываться программа для избежания буллинга в школах.

Обновлено в 14:07